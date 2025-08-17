  • Články
Zákazníčka zostala v šoku: Čo jej to zaúčtovali v reštaurácii?

  • DNES - 7:17
  • Ibiza
Zákazníčka sa sťažuje na položku na výdajnom bločku po tom, ako zistila, za ktorú službu v reštaurácii platila naviac.

Známa suši reštaurácia Wakame na Ibize čelí v posledných dňoch vlne publicity po tom, ako jedna z jej zákazníčok zdieľala účet na sociálnej sieti. Informoval o tom britský portál Express.

Príspevok zverejnila Laura Cuneiová, ktorá sa v ňom sledovateľov na sociálnej sieti X pýtala, či je normálne, že jej vo Wakame zaúčtovali poplatok 12 eur za zavesenie tašky na háčik.

„Čašníčka sa ochotne ponúkla, že nám zavesí tašky na malý háčik na stole. Odmietli sme, ale keď naliehala, nakoniec sme na to pristali. Potom sme pri čítaní bločku zostali v šoku,“ píše v príspevku Cuneiová.

Autorka príspevku dodala, že po zistení dodatočného výdavku konfrontovali obsluhu reštaurácie s tým, že si uvedenú službu neobjednali. Reštaurácia reagovala tak, že zákazníkom vyhovela a položku im odrátala z účtu.

Ide o nekalú praktiku?

Na príspevok na sociálnej sieti reagovala aj samotná reštaurácia Wakame, podľa ktorej nejde o štandardnú položku. „Je to voliteľná služba, a pri platení jej cenu vždy odrátame, pokiaľ si zákazník neželá opak,“ uviedla.

Prípad zaujal aj organizáciu pre práva spotrebiteľov FACUA, podľa ktorej ide o nekalú praktiku, keďže zákazníci neboli o poplatku za službu vopred informovaní, dodal Express.

Zdroj: Info.sk, DP, express.co.uk
