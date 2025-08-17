  • Články
Obyvateľov Revúcej má strašiť záhadný muž

  • DNES - 18:45
  • Revúca
Miestni do okolia revúckej mestskej časti postavili hliadky, boja sa záhadného muža.

Obyvateľov mestskej časti Revúcej Strmá už niekoľko dní desí záhadný muž. Informovala o tom v reportáži televízia JOJ, podľa ktorej miestni postavili do okolia hliadky.

Záhadný muž sa má objavovať len v noci a chodí „po štyroch“. Muž má byť okrem toho štíhly a vysoký 2 metre, na sebe vraj nemá takmer žiadne oblečenie.

„Skákal cez taký dvojmetrový plot bez toho, aby sa ho chytil,“ opísal svoj zážitok so záhadným mužom jeden z miestnych. „Do tváre som mu nevidel, videl som mu zadnú časť tela. Bol nahý, chudý, normálne vyzeral ako človek, len sa to čudne pohybuje,“ doplnil.

Incident preverila polícia

Muža mali údajne spozorovať viacerí obyvatelia, fotku ani video ako dôkaz však nemajú. V záujme o vlastnú bezpečnosť však niekoľkokrát kontaktovali policajtov.

„Vykonaným preverovaním miesta udalosti nebola spozorovaná žiadna podozrivá osoba. Oznámenie nebolo potvrdené ani preverenými kamerovými záznamami,“ uviedla policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Zdroj: Info.sk, joj.sk
