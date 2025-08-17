Pellegrini: Talent, ľudskosť a optimizmus Olda Hlaváčka zostanú zapísané v pamäti
Talent, ľudskosť a optimizmus Olda Hlaváčka zostanú navždy zapísané v pamäti mnohých generácií. V reakcii na úmrtie herca to uviedol prezident SR Peter Pellegrini na sociálnej sieti.
„Vyslovujem úprimnú sústrasť rodine, blízkym a všetkým pozostalým zosnulého umelca Olda Hlaváčka. Patril k výrazným osobnostiam našej kultúrnej scény. Celý život zasvätil divadlu, televízii a humoru, prostredníctvom ktorých rozdával radosť a nádej,“ uviedol prezident.
Vo veku 91 rokov zomrel v nedeľu v Bratislave slovenský herec, zabávač, scenárista, hudobník a moderátor Oldo Hlaváček. Zomrel v ranných hodinách po dlhšej chorobe v jednej z bratislavských nemocníc.
Na diaľnici zasahoval vrtuľník, na mieste je polícia
Na mieste aktuálne zasahuje polícia.
Nehoda na horskom priechode: Motorkár vrazil do betónového stĺpa
Dopravu na horskom priechode komplikuje vážna nehoda.
Šimkovičová: Prínos Olda Hlaváčka bol obrovský, jeho talent bude veľmi chýbať
Ministerka kultúry komentovala úmrtie zosnulého herca Olda Hlaváčka.
Polícia pátra po zločincovi z videa. Nespoznáte ho?
Policajti vyšetrujú prečin, ku ktorému došlo ešte počas minulého týždňa.