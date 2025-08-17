  • Články
Trump hlási pokrok s Ruskom ohľadom Ukrajiny

  • DNES - 17:39
  • Washington
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu pohrozil Rusku novými sankciami, ak sa nedosiahne mierová dohoda o ukončení vojny na Ukrajine.

Uviedol to deň pred kľúčovým stretnutím v Bielom dome, kde prezident USA Donald Trump v pondelok prijme ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a viacerých európskych spojencov Ukrajiny.

Ak sa nám v žiadnom bode nepodarí dosiahnuť dohodu, potom to bude mať dôsledky,“ povedal Rubio pre americkú televíznu stanicu NBC. Spresnil, že ide nielen o dôsledky v podobe pokračovania vojny, ale aj v podobe pokračovania už uvalených i potenciálne nových sankcií voči Rusku.

Moderátorka NBC pripomenula, že prezident USA Donald Trump po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom informoval európskych lídrov, že Putin požaduje kontrolu nad Doneckou oblasťou, ktorú ruská armáda ovláda len čiastočne; žiada tiež, aby sa ruština stala úradným jazykom na Ukrajine a chce rokovať aj o pravoslávnej cirkvi.

Na otázku moderátorky, či USA prijali všetko, čo „Putin položil na stôl“, Rubio odpovedal, že „Spojené štáty nie sú v pozícii, aby čokoľvek akceptovali alebo odmietli, pretože v konečnom dôsledku je to na Ukrajincoch. Sú to oni, s ktorými musí Rusko uzavrieť mier, Ukrajina s Ruskom.“

Podľa Rubia sa diskutovalo o niektorých konceptoch a návrhoch, ktoré by Ukrajinci na stretnutí v Bielom dome mohli podporiť. Uviedol, že o detailoch nechce hovoriť v médiách, ale ide o záležitosti, ktoré „majú potenciál prelomu a pokroku“.

Budeme diskutovať o všetkých týchto veciach, pretože musíme nájsť oblasti, v ktorých dosahujeme pokrok, a (musíme sa) pokúsiť začať zmenšovať priepasť medzi oboma stranami“ vojnového konfliktu na Ukrajine, doplnil Rubio.

Uviedol, že na to, aby došlo k mierovej dohode, „sú veci, ktoré Rusko chce a ktoré nemôže získať, a sú veci, ktoré Ukrajina chce a ktoré nedostane. Obe strany sa budú musieť niečoho vzdať... Tak to proste je.“

Rubio súčasne pripomenul, že Ukrajina je suverénna krajina, ktorá má právo uzatvárať bezpečnostné aliancie s inými štátmi, aby v budúcnosti zabránila invázii a ohrozeniu svojej bezpečnosti. „To nie je nerozumná požiadavka,“ doplnil Rubio.

Upozornil však tiež, že medzi témy diskusie budú patriť aj územné otázky. „Existujú oblasti, ktoré Rusko drží a ktorých sa bude musieť vzdať,“ dodal.

Medzičasom prezident Donald Trump v nedeľu avizoval, že dosiahol „veľký pokrok“ vo vzťahoch s Ruskom. V stručnom príspevku na sociálnej sieti Truth Social deň pred stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho európskymi spojencami v Bielom dome napísal: „Veľký pokrok vo vzťahoch s Ruskom. Sledujte vývoj!“

Ochotu Ruska pristúpiť na nejaké ústupky priznal v rozhovore pre NBC aj Rubio, ktorý však dodal, že „jedna vec je, čo hovoríte, že by ste mohli byť ochotní zvážiť, druhá vec je vaša ochota to skutočne urobiť.“

Zdroj: Info.sk, TASR
