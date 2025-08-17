  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 17.8.2025Meniny má Milica
27°Bratislava

Putin hovoril s lídrami Bieloruska a Kazachstanu o stretnutí s Trumpom

  • DNES - 17:34
  • Moskva
Putin hovoril s lídrami Bieloruska a Kazachstanu o stretnutí s Trumpom

Šéf Kremľa Vladimir Putin v nedeľu telefonicky hovoril s lídrami Bieloruska a Kazachstanu o výsledkoch svojho stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške, informovala agentúra Reuters.

Bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenko podľa jeho kancelárie Putin podrobne informoval o summite s Trumpom, ktorý sa konal v piatok na aljašskej vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage.

Tieto rusko-americké rokovania podľa úradu kazašského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva prispeli „k lepšiemu pochopeniu ruského postoja k Ukrajine z americkej strany“.

Putin v sobotu pri schôdzke s ruskými predstaviteľmi v Kremli povedal, že stretnutie s Trumpom sa konalo v pravý čas a bolo veľmi užitočné. Podľa jeho slov hovorili o spôsoboch ukončenia vojny na Ukrajine na „spravodlivom základe“.

Dlho sme nemali priame rokovania na takejto úrovni. Mali sme príležitosť pokojne a podrobne zopakovať naše stanovisko,“ ozrejmil šéf Kremľa s tým, že rozhovor s Trumpom ich podľa jeho názoru priblížil „k potrebným rozhodnutiam“.

Súčasne však zopakoval, že základom pre urovnanie konfliktu na Ukrajine by malo byť odstránenie základných príčin. Medzi ne Rusko radí napríklad rozširovanie NATO či ambíciu Ukrajiny vstúpiť do Aliancie. Okrem toho požaduje stiahnutie ukrajinských vojsk z oblastí Ukrajiny, ktoré si Moskva nárokuje.

Samozrejme, rešpektujeme aj postoj americkej administratívy, ktorá vidí potrebu čo najskoršieho ukončenia bojových operácií, a my by sme to tiež radi videli a chceli by sme prejsť k riešeniu všetkých otázok mierovými prostriedkami,“ dodal Putin.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rusko podľa Zelenského neposkytne Ukrajine žiadne bezpečnostné záruky

Rusko podľa Zelenského neposkytne Ukrajine žiadne bezpečnostné záruky

DNES - 18:11Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu odmietol myšlienku, že Rusko dá Ukrajine bezpečnostné záruky.

Trump hlási pokrok s Ruskom ohľadom Ukrajiny

Trump hlási pokrok s Ruskom ohľadom Ukrajiny

DNES - 17:39Zahraničné

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu pohrozil Rusku novými sankciami, ak sa nedosiahne mierová dohoda o ukončení vojny na Ukrajine.

V predvolebných prieskumoch vedie hnutie ANO, v Česku posilnili aj Piráti

V predvolebných prieskumoch vedie hnutie ANO, v Česku posilnili aj Piráti

DNES - 16:30Zahraničné

Voľby do Poslaneckej snemovne ČR by v auguste vyhralo hnutie ANO so ziskom 32,5 percenta hlasov. Na druhom mieste by sa s 20 percentami umiestnila koalícia vládnych strán Spolu.

Von der Leyenová: EÚ bude pokračovať v tlaku na Rusko

Von der Leyenová: EÚ bude pokračovať v tlaku na Rusko

DNES - 15:57Zahraničné

Predsedníčka Európskej komisie v Bruseli privítala ukrajinského prezidenta.

Vosveteit.sk
Táto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látokTáto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látok
Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?
Chce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponouChce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponou
Túto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutámTúto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutám
AI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťouAI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťou
Netflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie peckyNetflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie pecky
Sme na prahu veľkých objavov? Vedci vytvorili mikročip, ktorý môže nahradiť celý CERNSme na prahu veľkých objavov? Vedci vytvorili mikročip, ktorý môže nahradiť celý CERN
Webb priniesol verdikt. Má slávna planéta TRAPPIST-1d atmosféru podobnú Zemi?Webb priniesol verdikt. Má slávna planéta TRAPPIST-1d atmosféru podobnú Zemi?
Stane sa z Kodaku ďalšia Nokia? Ikona fotografie je na kolenách a rúti sa do problémov, z ktorých sa už asi nedostaneStane sa z Kodaku ďalšia Nokia? Ikona fotografie je na kolenách a rúti sa do problémov, z ktorých sa už asi nedostane
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP