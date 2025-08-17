  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 17.8.2025Meniny má Milica
27°Bratislava

Na diaľnici zasahoval vrtuľník, na mieste je polícia

  • DNES - 16:38
  • Bratislava
Na diaľnici zasahoval vrtuľník, na mieste je polícia

Na mieste aktuálne zasahuje polícia.

Bratislavskí dopravní policajti zasahujú na diaľnici D1 v smere od Bratislavy na východ. Ako informuje bratislavská krajská polícia na Facebooku, v pripájacom pruhu od obce Blatné došlo k dopravnej nehode motorkára.

Polícia nešpecifikovala bližšie okolnosti nehody. Známe však je, že motorkár pri nej utrpel poranenia nohy, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Dychová skúška uňho dopadla negatívne.

"Predmetná dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania," dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZBA
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pellegrini: Talent, ľudskosť a optimizmus Olda Hlaváčka zostanú zapísané v pamäti

Pellegrini: Talent, ľudskosť a optimizmus Olda Hlaváčka zostanú zapísané v pamäti

DNES - 18:10Domáce

Talent, ľudskosť a optimizmus Olda Hlaváčka zostanú navždy zapísané v pamäti mnohých generácií. V reakcii na úmrtie herca to uviedol prezident SR Peter Pellegrini.

Nehoda na horskom priechode: Motorkár vrazil do betónového stĺpa

Nehoda na horskom priechode: Motorkár vrazil do betónového stĺpa

DNES - 15:49Domáce

Dopravu na horskom priechode komplikuje vážna nehoda.

Šimkovičová: Prínos Olda Hlaváčka bol obrovský, jeho talent bude veľmi chýbať

Šimkovičová: Prínos Olda Hlaváčka bol obrovský, jeho talent bude veľmi chýbať

DNES - 15:42Domáce

Ministerka kultúry komentovala úmrtie zosnulého herca Olda Hlaváčka.

Polícia pátra po zločincovi z videa. Nespoznáte ho?

Polícia pátra po zločincovi z videa. Nespoznáte ho?

DNES - 15:29Domáce

Policajti vyšetrujú prečin, ku ktorému došlo ešte počas minulého týždňa.

Vosveteit.sk
Táto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látokTáto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látok
Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?
Chce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponouChce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponou
Túto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutámTúto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutám
AI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťouAI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťou
Netflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie peckyNetflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie pecky
Sme na prahu veľkých objavov? Vedci vytvorili mikročip, ktorý môže nahradiť celý CERNSme na prahu veľkých objavov? Vedci vytvorili mikročip, ktorý môže nahradiť celý CERN
Webb priniesol verdikt. Má slávna planéta TRAPPIST-1d atmosféru podobnú Zemi?Webb priniesol verdikt. Má slávna planéta TRAPPIST-1d atmosféru podobnú Zemi?
Stane sa z Kodaku ďalšia Nokia? Ikona fotografie je na kolenách a rúti sa do problémov, z ktorých sa už asi nedostaneStane sa z Kodaku ďalšia Nokia? Ikona fotografie je na kolenách a rúti sa do problémov, z ktorých sa už asi nedostane
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP