Na diaľnici zasahoval vrtuľník, na mieste je polícia
Na mieste aktuálne zasahuje polícia.
Bratislavskí dopravní policajti zasahujú na diaľnici D1 v smere od Bratislavy na východ. Ako informuje bratislavská krajská polícia na Facebooku, v pripájacom pruhu od obce Blatné došlo k dopravnej nehode motorkára.
Polícia nešpecifikovala bližšie okolnosti nehody. Známe však je, že motorkár pri nej utrpel poranenia nohy, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Dychová skúška uňho dopadla negatívne.
"Predmetná dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania," dodala polícia.
Pellegrini: Talent, ľudskosť a optimizmus Olda Hlaváčka zostanú zapísané v pamäti
Talent, ľudskosť a optimizmus Olda Hlaváčka zostanú navždy zapísané v pamäti mnohých generácií. V reakcii na úmrtie herca to uviedol prezident SR Peter Pellegrini.
Nehoda na horskom priechode: Motorkár vrazil do betónového stĺpa
Dopravu na horskom priechode komplikuje vážna nehoda.
Šimkovičová: Prínos Olda Hlaváčka bol obrovský, jeho talent bude veľmi chýbať
Ministerka kultúry komentovala úmrtie zosnulého herca Olda Hlaváčka.
Polícia pátra po zločincovi z videa. Nespoznáte ho?
Policajti vyšetrujú prečin, ku ktorému došlo ešte počas minulého týždňa.