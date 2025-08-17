Nehoda na horskom priechode: Motorkár vrazil do betónového stĺpa
Dopravu na horskom priechode komplikuje vážna nehoda.
Na horskom priechode Šturec došlo v nedeľu popoludní k vážnej dopravnej nehode. Informuje o tom portál Bystricak, podľa ktorého na mieste havaroval motorkár.
Vodič motocykla značky BMW mal pri prejazde zákrutou stratiť kontrolu nad vedením motorky a nabúrať do betónového stĺpa. Pri nehode utrpel vonkajšie a vnútorné poranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice v Martine.
"Polícia miesto nehody zabezpečila a vyšetruje okolnosti udalosti," dodal portál.
Na mieste aktuálne zasahuje polícia.
