  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 17.8.2025Meniny má Milica
28°Bratislava

Nehoda na horskom priechode: Motorkár vrazil do betónového stĺpa

  • DNES - 15:49
  • Šturec
Nehoda na horskom priechode: Motorkár vrazil do betónového stĺpa

Dopravu na horskom priechode komplikuje vážna nehoda.

Na horskom priechode Šturec došlo v nedeľu popoludní k vážnej dopravnej nehode. Informuje o tom portál Bystricak, podľa ktorého na mieste havaroval motorkár.

Vodič motocykla značky BMW mal pri prejazde zákrutou stratiť kontrolu nad vedením motorky a nabúrať do betónového stĺpa. Pri nehode utrpel vonkajšie a vnútorné poranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice v Martine.

"Polícia miesto nehody zabezpečila a vyšetruje okolnosti udalosti," dodal portál.

Zdroj: Info.sk, bystricak.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na diaľnici zasahoval vrtuľník, na mieste je polícia

Na diaľnici zasahoval vrtuľník, na mieste je polícia

DNES - 16:38Domáce

Na mieste aktuálne zasahuje polícia.

Šimkovičová: Prínos Olda Hlaváčka bol obrovský, jeho talent bude veľmi chýbať

Šimkovičová: Prínos Olda Hlaváčka bol obrovský, jeho talent bude veľmi chýbať

DNES - 15:42Domáce

Ministerka kultúry komentovala úmrtie zosnulého herca Olda Hlaváčka.

Polícia pátra po zločincovi z videa. Nespoznáte ho?

Polícia pátra po zločincovi z videa. Nespoznáte ho?

DNES - 15:29Domáce

Policajti vyšetrujú prečin, ku ktorému došlo ešte počas minulého týždňa.

Polícia hľadá nezvestnú Alžbetu, stratila sa v piatok

Polícia hľadá nezvestnú Alžbetu, stratila sa v piatok

DNES - 15:19Domáce

Žena je nezvestná od piatka 15. augusta.

Vosveteit.sk
Táto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látokTáto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látok
Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?
Chce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponouChce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponou
Túto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutámTúto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutám
AI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťouAI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťou
Netflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie peckyNetflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie pecky
Sme na prahu veľkých objavov? Vedci vytvorili mikročip, ktorý môže nahradiť celý CERNSme na prahu veľkých objavov? Vedci vytvorili mikročip, ktorý môže nahradiť celý CERN
Webb priniesol verdikt. Má slávna planéta TRAPPIST-1d atmosféru podobnú Zemi?Webb priniesol verdikt. Má slávna planéta TRAPPIST-1d atmosféru podobnú Zemi?
Stane sa z Kodaku ďalšia Nokia? Ikona fotografie je na kolenách a rúti sa do problémov, z ktorých sa už asi nedostaneStane sa z Kodaku ďalšia Nokia? Ikona fotografie je na kolenách a rúti sa do problémov, z ktorých sa už asi nedostane
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP