  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 17.8.2025Meniny má Milica
28°Bratislava

Šimkovičová: Prínos Olda Hlaváčka bol obrovský, jeho talent bude veľmi chýbať

  • DNES - 15:42
  • Bratislava
Šimkovičová: Prínos Olda Hlaváčka bol obrovský, jeho talent bude veľmi chýbať

Ministerka kultúry komentovala úmrtie zosnulého herca Olda Hlaváčka.

Prínos zosnulého herca Olda Hlaváčka rozhlasu, televízii aj filmovej a divadelnej tvorbe bol obrovský, jeho talent a osobnosť budú chýbať. Na sociálnej sieti to uviedla v súvislosti s jeho úmrtím ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).

Dnes som s hlbokým zármutkom prijala správu o úmrtí legendárneho slovenského herca, zabávača a scenáristu Olda Hlaváčka, ktorý nás dnes navždy opustil vo veku 91 rokov. Bol významným slovenským divadelným i filmovým hercom, zabávačom, scenáristom aj moderátorom. Jeho talent i osobnosť budú veľmi chýbať,“ uviedla Šimkovičová. Rodine, blízkym a priateľom herca vyjadrila úprimnú sústrasť.

Vo veku 91 rokov zomrel v nedeľu v Bratislave slovenský herec, zabávač, scenárista, hudobník a moderátor Oldo Hlaváček. Zomrel v ranných hodinách po dlhšej chorobe v jednej z bratislavských nemocníc.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na diaľnici zasahoval vrtuľník, na mieste je polícia

Na diaľnici zasahoval vrtuľník, na mieste je polícia

DNES - 16:38Domáce

Na mieste aktuálne zasahuje polícia.

Nehoda na horskom priechode: Motorkár vrazil do betónového stĺpa

Nehoda na horskom priechode: Motorkár vrazil do betónového stĺpa

DNES - 15:49Domáce

Dopravu na horskom priechode komplikuje vážna nehoda.

Polícia pátra po zločincovi z videa. Nespoznáte ho?

Polícia pátra po zločincovi z videa. Nespoznáte ho?

DNES - 15:29Domáce

Policajti vyšetrujú prečin, ku ktorému došlo ešte počas minulého týždňa.

Polícia hľadá nezvestnú Alžbetu, stratila sa v piatok

Polícia hľadá nezvestnú Alžbetu, stratila sa v piatok

DNES - 15:19Domáce

Žena je nezvestná od piatka 15. augusta.

Vosveteit.sk
Táto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látokTáto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látok
Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?
Chce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponouChce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponou
Túto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutámTúto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutám
AI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťouAI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťou
Netflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie peckyNetflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie pecky
Sme na prahu veľkých objavov? Vedci vytvorili mikročip, ktorý môže nahradiť celý CERNSme na prahu veľkých objavov? Vedci vytvorili mikročip, ktorý môže nahradiť celý CERN
Webb priniesol verdikt. Má slávna planéta TRAPPIST-1d atmosféru podobnú Zemi?Webb priniesol verdikt. Má slávna planéta TRAPPIST-1d atmosféru podobnú Zemi?
Stane sa z Kodaku ďalšia Nokia? Ikona fotografie je na kolenách a rúti sa do problémov, z ktorých sa už asi nedostaneStane sa z Kodaku ďalšia Nokia? Ikona fotografie je na kolenách a rúti sa do problémov, z ktorých sa už asi nedostane
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP