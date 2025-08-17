Polícia pátra po zločincovi z videa. Nespoznáte ho?
Policajti vyšetrujú prečin, ku ktorému došlo ešte počas minulého týždňa.
Malackí policajti vyšetrujú okolnosti krádeže, ku ktorej došlo v reštaurácii na Sasinkovej ulici v Malackách v utorok 5. augusta. Informovala o tom v nedeľu bratislavská krajská polícia na Facebooku.
Podľa polície v čase krátko pred 21:30 hod. vošiel do zariadenia neznámy páchateľ, ktorý z neho ukradol peňaženku vyloženú na bare, a následne s ňou odišiel. Podľa polície sa v peňaženke nachádzalo vyše 900 eur.
POZNÁTE OSOBU NA VIDEU? DAJTE NÁM VEDIEŤ
Polícia v tejto súvislosti vyhlásila pátranie po osobe, ktorú vo videu zachytila bezpečnostná kamera. "Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jej totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície," vyzvala polícia.
