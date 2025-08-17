  • Články
Polícia pátra po zločincovi z videa. Nespoznáte ho?

  • DNES - 15:29
  • Malacky
Policajti vyšetrujú prečin, ku ktorému došlo ešte počas minulého týždňa.

Malackí policajti vyšetrujú okolnosti krádeže, ku ktorej došlo v reštaurácii na Sasinkovej ulici v Malackách v utorok 5. augusta. Informovala o tom v nedeľu bratislavská krajská polícia na Facebooku.

Podľa polície v čase krátko pred 21:30 hod. vošiel do zariadenia neznámy páchateľ, ktorý z neho ukradol peňaženku vyloženú na bare, a následne s ňou odišiel. Podľa polície sa v peňaženke nachádzalo vyše 900 eur.

Z REŠTAURAČNÉHO MENU MU NAJVIAC ZACHUTILA PEŇAŽENKA POZNÁTE OSOBU NA VIDEU? DAJTE NÁM VEDIEŤ

Z REŠTAURAČNÉHO MENU MU NAJVIAC ZACHUTILA PEŇAŽENKA POZNÁTE OSOBU NA VIDEU? DAJTE NÁM VEDIEŤPolicajti Okresného riaditeľstva PZ v Malackách vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže, ku ktorej došlo dňa 05.08.2025 v čase krátko pred 21.30 hod., kedy doposiaľ neznámy páchateľ vošiel do reštauračného zariadenia na Sasinkovej ulici v Malackách, odkiaľ odcudzil na bare položenú peňaženku s obsahom finančnej hotovosti vo výške viac ako 900 Eur a následne z reštaurácie odišiel na neznáme miesto. V tejto súvislosti pátrame po totožnosti osoby na priloženom videu a vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jej totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.

Uverejnil používateľ Polícia SR - Bratislavský kraj Nedeľa 17. augusta 2025

Polícia v tejto súvislosti vyhlásila pátranie po osobe, ktorú vo videu zachytila bezpečnostná kamera. "Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jej totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície," vyzvala polícia.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZBA
