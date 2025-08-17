Polícia hľadá nezvestnú Alžbetu, stratila sa v piatok
Žena je nezvestná od piatka 15. augusta.
Polícia v Starej Ľubovni vyhlásila pátranie po nezvestnej 55-ročnej Alžbete Jurgovskej. Informoval o tom na Facebooku Pátrací tím východ s tým, že pátranie vyhlásili v piatok 15. augusta.
Nezvestná Alžbeta je 165 centimetrov vysoká, moletnej postavy, má zelené oči a vlasy po ramená s blond melírom.
Foto: facebook.com/patranieV
"Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe oznámte na [telefónnom čísle] 158 alebo nám na [čísle] 0908368723, prípadne priamo do súkromnej správy," vyzval pátrací tím.
