  DNES - 14:54
  Tel Aviv
Netanjahu obvinil demonštrantov, že posilňujú pozíciu Hamasu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu kritizoval demonštrantov, ktorí po celej krajine požadovali ukončenie vojny v Pásme Gazy.

Podľa Netanjahua tým v skutočnosti posilňujú pozíciu palestínskeho militantného hnutia Hamas v rokovaniach, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Tí, ktorí dnes volajú po ukončení vojny bez porážky Hamasu, nielenže posilňujú pozíciu Hamasu a naťahujú prepustenie našich rukojemníkov, ale tiež zaisťujú, že sa hrôzy zo 7. októbra zopakujú,“ povedal Netanjahu na zasadnutí kabinetu s odkazom na útok palestínskych militantov na Izrael z jesene 2023, ktorý konflikt v Pásme Gazy vyvolal.

Izraelská polícia medzitým podľa agentúry AP uviedla, že počas štrajkov a protestov požadujúcich prímerie a dohodu o prepustení rukojemníkov v krajine zadržala dovedna 25 ľudí.

Protest podnietila výzva Fóra rodín rukojemníkov. Obdobné demonštrácie hlásili aj z Haify, Jeruzalema či mesta Beer Ševa. Fórum zároveň vyzvalo v nedeľu na celoštátny štrajk na protest proti rozhodnutiu izraelskej vlády rozšíriť svoju ofenzívu v Gaze miesto uzavretia dohody o prepustení rukojemníkov.

Izraelské úrady odhadujú, že Hamas okrem asi 20 živých rukojemníkov zadržiava v Gaze aj telá ďalších približne 30 unesených osôb. O prepustení rukojemníkov, vydaní tiel a ukončení vojny rokovali nepriamo obe znepriatelené strany už celé mesiace, avšak bezvýsledne.

Zdroj: Info.sk, TASR
