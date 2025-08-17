  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 17.8.2025Meniny má Milica
27°Bratislava

Kaliňák: Ak Zelenskyj odpovie Trumpovi na otázky, USA sprostredkujú mier

  • DNES - 14:27
  • Bratislava
Kaliňák: Ak Zelenskyj odpovie Trumpovi na otázky, USA sprostredkujú mier

V prípade, že ukrajinský prezident nebude súhlasiť s Donaldom Trumpom, podľa Roberta Kaliňáka budú Rusi postupovať ďalej na ukrajinské územia.

Ak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na najbližšom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom odpovie na mnohé otázky „áno“, Amerika následne sprostredkuje trojstretnutie. Myslí si to minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák (Smer-SD). Jeho oponent, predseda KDH Milan Majerský, viackrát zopakoval, že mier sa nemôže dohadovať bez účasti Ukrajiny. Diskutujúci to uviedli v relácii STVR O 5 minút 12.

Je podľa mňa jasné, že ak teda v pondelok (18. 8.) odpovie na mnohé otázky prezident Zelenskyj ‚áno‘, tak už to Amerika potom sprostredkuje a urobí to trojstretnutie a uzavrie sa to, pretože v opačnom prípade budeme sledovať, ako Rusi budú postupne postupovať napriek všemožnej snahe Európy,“ priblížil minister.

Majerský podotkol, že akékoľvek dohody musia byť v prospech Ukrajiny a jej občanov. Podľa neho je neakceptovateľné, aby sa o územných či politických ústupkoch rozhodovalo bez priameho súhlasu Kyjeva. „Ukrajina musí súhlasiť s tým, že dokáže urobiť nejaký ústupok, v tomto nemôžeme rozhodnúť my za nich, nemôže za nich rozhodnúť EÚ ani Trump ani Putin,“ poznamenal.

Pre Kaliňáka je kľúčové, že lídri smerujú k mierovej dohode a nie k prímeriu. „A rovnako tak je dôležitá veta, ktorú povedal Vladimir Putin, že musíme odstrániť všetky príčiny konfliktu, niektoré z nich poznáme, to je napríklad členstvo Ukrajiny v NATO alebo niektoré ďalšie veci, ktoré súvisia so vzťahmi k minoritám a podobne,“ povedal Kaliňák. Dodal, že každý mier musí obsahovať určitý kompromis, návrat Ukrajiny k hraniciam spred roku 2014 je podľa neho nereálny. Majerský reagoval, že Ukrajina sa už v 90. rokoch vzdala jadrových zbraní výmenou za bezpečnostné záruky a územnú celistvosť, ktoré dnes Rusko porušuje.

Na margo budúceho vývoja na Ukrajine minister obrany uviedol, že do desiatich rokov môže v Kyjeve vzniknúť proruská vláda. „Ja tvrdím, že to je viac ako istota, že tam príde a bude to do desiatich rokov určite. Dôvod je jednoduchý. Poznám Ukrajinu veľmi dobre. (...) To je krajina obrovských rozdielov, keď málokedy Kyjev dokázal uspokojiť všetky jednotlivé časti tej Ukrajiny,“ skonštatoval.

Diskutujúci sa dotkli aj otázky výdavkov na obranu a konsolidácie. Kaliňák pripomenul, že hoci Slovensko formálne plní záväzok dávať na armádu dve percentá hrubého domáceho produktu, veľká časť zdrojov ide do tzv. duálnych projektov - napríklad do výstavby nemocníc či dopravnej infraštruktúry. „Predseda vlády jasne povedal, že nebudeme v tomto roku zvyšovať výdavky na zbrojné projekty, na zbrane ako také, ale duálne projekty podporujeme (...), projekt Národné obranné sily rátam medzi duálne projekty, dnes máme už registrovaných záujemcov viac ako 6500,“ objasnil.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Miliónové škody v Zázrivej: Hasiči bojovali s požiarom penziónu do noci

Miliónové škody v Zázrivej: Hasiči bojovali s požiarom penziónu do noci

DNES - 13:04Domáce

Požiar sa z penziónu rozšíril aj na reštauračné zariadenie.

Zomrel Oldo Hlaváček, ikonický herec a zabávač

Zomrel Oldo Hlaváček, ikonický herec a zabávač

DNES - 12:10Domáce

O jeho úmrtí informoval jeho syn.

Pri kúpaní vo Váhu sa utopili dvaja muži

Pri kúpaní vo Váhu sa utopili dvaja muži

DNES - 11:31Domáce

Muži sa začali topiť počas plávania ďaleko od brehu.

Pre dva kraje vydali výstrahu pred búrkami

Pre dva kraje vydali výstrahu pred búrkami

DNES - 11:19Domáce

Búrky môžu sprevádzať krúpy, SHMÚ preto vydal výstrahu.

Vosveteit.sk
Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?
Chce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponouChce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponou
Túto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutámTúto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutám
AI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťouAI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťou
Netflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie peckyNetflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie pecky
Sme na prahu veľkých objavov? Vedci vytvorili mikročip, ktorý môže nahradiť celý CERNSme na prahu veľkých objavov? Vedci vytvorili mikročip, ktorý môže nahradiť celý CERN
Webb priniesol verdikt. Má slávna planéta TRAPPIST-1d atmosféru podobnú Zemi?Webb priniesol verdikt. Má slávna planéta TRAPPIST-1d atmosféru podobnú Zemi?
Stane sa z Kodaku ďalšia Nokia? Ikona fotografie je na kolenách a rúti sa do problémov, z ktorých sa už asi nedostaneStane sa z Kodaku ďalšia Nokia? Ikona fotografie je na kolenách a rúti sa do problémov, z ktorých sa už asi nedostane
Mravce popierajú storočnú poučku o ľudskej tímovej práci. Vo väčšej skupine podávajú ešte lepší výkonMravce popierajú storočnú poučku o ľudskej tímovej práci. Vo väčšej skupine podávajú ešte lepší výkon
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP