Pápež Lev XIV. vyzval veriacich, aby sa postavili za pravdu
- DNES - 13:28
- Vatikán
Pápež Lev XIV. vyzval v nedeľu počas modlitby Anjel Pána v rezidencii Castel Gandolfo južne od Ríma veriacich, aby sa postavili za pravdu.
„Konanie v mene pravdy má svoju cenu – pretože vo svete je veľa tých, ktorí si vyberajú lož,“ povedal pápež a apeloval na veriacich, aby sa „nepoddávali logike odvety a ľahostajnosti“. TASR informuje na základe správy agentúry APA.
Lev veriacich povzbudil, aby zostali verní dobru aj v ťažkých okolnostiach – dokonca aj voči tým, ktorí im spôsobujú utrpenie. „Ježiš nás vyzýva, aby sme nereagovali pomstou na aroganciu iných, ale aby sme zostali neochvejní v pravde a láske,“ povedal pápež, ktorý trávi niekoľko dní odpočinku v pápežskom letnom sídle v Castel Gandolfo.
„Nemali by sme už žiť pre seba, ale radšej vniesť do sveta oheň – nie však oheň zbraní alebo slov, ktoré spaľujú iných. Ale oheň lásky, ktorá slúži a skláňa sa,“ uviedol Lev.
„Zbúrajme múry. Iba keď sa staneme jedným telom, sme skutočne Kristovým telom,“ pokračoval. Táto jednota sa podľa neho „deje skrze oheň, ktorý priniesol Kristus – ohňa, ktorý spaľuje predsudky, falošnú opatrnosť a strach,“ citovala pápeža agentúra APA.
Pri schôdzke Zelenského a Trumpa budú aj zástupcovia EÚ
Na schôdzku v Oválnej pracovni Bieleho domu boli pozvaní aj európski lídri.
Zverejnili obsah listu, ktorý prvá dáma USA adresovala Putinovi
Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová v nedeľu zverejnila obsah listu, ktorý prvá dáma USA Melania Trumpová adresovala ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
Ukrajina a Rusko na seba v noci opäť útočili dronmi i raketami
V dôsledku ukrajinského dronového útoku utrpel v noci na nedeľu na stanici v ruskej Voronežskej oblasti zranenia zamestnanec železnice.
Španielsko naďalej sužujú požiare a horúčavy, nasadili aj armádu
Španielsko už tri týždne sužuje vlna horúčav a tamojší hasiči pokračujú v boji s požiarmi na severozápade a západe krajiny. Na pomoc pri ich hasení nasadila vláda v Madride aj armádne jednotky.