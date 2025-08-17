  • Články
Pri schôdzke Zelenského a Trumpa budú aj zástupcovia EÚ

  DNES - 13:06
  Washington
Na schôdzku v Oválnej pracovni Bieleho domu boli pozvaní aj európski lídri.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová potvrdila, že sa spolu s ďalšími európskymi lídrami pripojí k ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému na jeho stretnutí s prezidentom USA Donaldom Trumpom v pondelok vo Washingtone. Informovala o tom v nedeľu na sieti X.

Agentúra Bloomberg s odvolaním sa na nemenované zdroje predtým napísala, že do Washingtonu zrejme pôjde aj generálny tajomník NATO Mark Rutte a fínsky prezident Alexander Stubb. Účasť na schôdzke medzičasom potvrdil aj nemecký kancelár Friedrich Merz, píše TASR.

Trump sa v pondelok stretne so Zelenským v Oválnej pracovni Bieleho domu, kde boli pozvaní aj európski lídri. Následne, v prípade, že sa ich pondelňajšie stretnutie bude vyvíjať dobre, plánuje americký prezident zorganizovať ešte v priebehu nasledujúceho týždňa aj trojstranný summit so Zelenským i ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Von der Leyenová informovala, že v nedeľu privíta Zelenského v Bruseli a obaja sa zúčastnia na videokonferencii takzvanej koalície ochotných, ktorú usporiadajú o 15.00 h SELČ lídri Francúzska, Nemecka a Británie. Cieľom je podľa agentúry Reuters posilniť pozíciu Ukrajiny a pomôcť zorganizovať summit medzi Trumpom, Putinom a Zelenským, aby sa uistili, že Ukrajina bude mať miesto za rokovacím stolom, kde sa bude rozhodovať o jej budúcnosti.

Na žiadosť prezidenta Zelenského sa zajtra zúčastním na stretnutí s prezidentom Trumpom a ďalšími európskymi lídrami v Bielom dome,“ napísala šéfka EK na sieti X.

Nemecká vláda medzitým oznámila, že do Washingtonu vycestuje aj kancelár Merz, aby s ostatnými lídrami vyjadril „záujem o rýchle uzavretie mierovej dohody na Ukrajine“. Server stanice Sky News taktiež informoval, že prítomná bude aj talianska premiérka Giorgia Meloniová. Jej účasť oficiálne potvrdená nebola.

Videokonferencia „koalície ochotných“ sa bude konať v nadväznosti na piatkový summit medzi Trumpom a Putinom. Obaja označili stretnutie za produktívne a konštruktívne a zdôraznili, že sa zhodli na viacerých bodoch, no konkrétny plán riešenia vojny na Ukrajine nepredstavili. Trump potom v príspevku na sieti Truth Social vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhlásil, že vojnu ukončí iba priama mierová dohoda.

Zdroj: Info.sk, TASR
