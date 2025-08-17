  • Články
17.8.2025
Zverejnili obsah listu, ktorý prvá dáma USA adresovala Putinovi

  • DNES - 13:03
  • Washington
Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová v nedeľu zverejnila obsah listu, ktorý prvá dáma USA Melania Trumpová adresovala ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

V liste, v ktorom ho okrem iného vyzýva, aby myslel na deti a ich „nevinnosť, ktorá stojí nad geografiou, vládou a ideológiou“, priamo nespomína utrpenie detí na Ukrajine a v Rusku, ako to naznačovali predchádzajúce informácie médií, uviedol server stanice Sky News.

Kópiu „listu mieru“ najprv získala stanica Fox News Digital a neskôr ju na sociálnych sieťach zverejnili priaznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa vrátane ministerky Bondiovej. Putin si ho údajne hneď po prevzatí z rúk Trumpa prečítal za prítomnosti americkej a ruskej delegácie počas piatkového stretnutia na Aljaške.

Každé dieťa nosí vo svojom srdci tie isté tiché sny, či sa narodilo náhodou na vidieku alebo v nádhernom centre mesta. Snívajú o láske, možnostiach a bezpečí pred nebezpečenstvom,“ napísala na úvod listu prvá dáma.

Pokračovala, že v súčasnom svete „sú niektoré deti nútené niesť v sebe tichý smiech, nedotknutý temnotou okolo nich — tichý vzdor proti silám, ktoré by si mohli nárokovať na ich budúcnosť“. Putinovi odkázala, že on sám „môže obnoviť ich melodický smiech“ a že povinnosťou rodičov je „pestovať nádej budúcej generácie“, zatiaľ čo lídri „nesú zodpovednosť za to, aby starostlivosť o naše deti presahovala pohodlie úzkej skupiny“.

Ochranou nevinnosti týchto detí urobíte viac, ako len poslúžite Rusku — poslúžite samotnému ľudstvu. Takýto odvážny nápad prekračuje všetky ľudské rozdelenia a vy, pán Putin, ste dnes schopný túto víziu realizovať jedným ťahom pera. Je čas,“ dodala Trumpová.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na dvoch predstaviteľov Bieleho domu pôvodne informovala, že list sa týkal ťažkej situácie detí na Ukrajine a v Rusku, a predovšetkým osudu unesených detí.

Ukrajina tvrdí, že desaťtisíce ukrajinských detí boli unesené alebo odvlečené do Ruska alebo na Ruskom okupované územia, a to bez vedomia ich rodičov alebo opatrovníkov. Kyjev to označuje za vojnový zločin, ktorý podľa dohôd OSN spĺňa definíciu genocídy. Moskva tvrdí, že deportáciami chráni zraniteľné deti tým, že ich odvedie z vojnovej zóny.

Zdroj: Info.sk, TASR
