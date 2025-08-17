Pri kúpaní vo Váhu sa utopili dvaja muži
Muži sa začali topiť počas plávania ďaleko od brehu.
Pri kúpaní v rieke Váh v okrese Trnava sa utopili dvaja ľudia. Nešťastie sa stalo v sobotu 16. augusta podvečer v obci Šúrovce.
Po druhom mužovi pátrali do rána
Podľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave sa do vody vybrala štvorica dospelých mužov pochádzajúcich z Indie. Počas plávania sa postupne vzdialili od brehu, kde sa dvaja z nich začali topiť. Napriek okamžitému úsiliu ďalších dvoch mužov sa ich nepodarilo dostať na breh.
Kamarátom sa podarilo pod vodou nájsť 28-ročného muža, avšak už bez známok života. Po druhom, 33-ročnom mužovi, pátrali záchranné zložky až do neskorých večerných hodín. Pátranie pokračovalo aj v nedeľu ráno. Jeden z policajtov si všimol telo na opačnom brehu. Muž už nejavil známky života.
Vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce úkony nebude polícia zatiaľ poskytovať žiadne bližšie informácie.
Zomrel Oldo Hlaváček, ikonický herec a zabávač
O jeho úmrtí informoval jeho syn.
Pre dva kraje vydali výstrahu pred búrkami
Búrky môžu sprevádzať krúpy, SHMÚ preto vydal výstrahu.
Vírus HPV sa môže preniesť aj cez uterák , na toto by rodičia nemali zabúdať
Ľudský papilomavírus sa neprenáša len intímnym stykom, nakaziť sa môžu aj deti alebo ľudia, ktorí intímny kontakt v akejkoľvek forme nemajú.
K poobedňajšej dopravnej nehode povolali vrtuľník
Cestu počas zásahu pohotovostných zložiek uzavreli.