Ukrajina a Rusko na seba v noci opäť útočili dronmi i raketami
- DNES - 10:34
- Moskva/Kyjev
V dôsledku ukrajinského dronového útoku utrpel v noci na nedeľu na stanici v ruskej Voronežskej oblasti zranenia zamestnanec železnice.
Uviedol to tamojší gubernátor Alexandr Gusev, podľa ktorého došlo aj k poškodeniu elektrického vedenia. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.
V prípade zraneného ide o technika železničnej stanice, ktorý bol následne hospitalizovaný, uviedol Gusev na platforme X.
V dôsledku útoku došlo aj k meškaniam vlakov, v nedeľu v ranných hodinách sa však situácia vrátila do normálu, dodal.
Ruské ministerstvo obrany, ktoré pravidelne hlási iba počet dronov, ktoré jeho jednotky zničia, nie celkový počet vypustených dronov z Ukrajiny, v aplikácii Telegram uviedlo, že nad Voronežskou oblasťou na juhozápade Ruska bolo zostrelených deväť dronov, píše Reuters.
Ministerstvo uviedlo, že jeho obranné systémy zničili cez noc na nedeľu celkovo 46 ukrajinských dronov, všetky v regiónoch západne od Moskvy. Agentúra Reuters pripomína, že tieto správy nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť.
Ruské sily naopak v noci na nedeľu útočili na Dnepropetrovskú oblasť dronmi a raketovými systémami Grad, pričom došlo k poškodeniu civilnej infraštruktúry a požiarom, uviedla Ukrajina.
Dôsledkom ruských útokov na Doneckú oblasť prišlo v sobotu o život päť civilistov a ďalší štyria utrpeli zranenia.
