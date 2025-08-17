Španielsko naďalej sužujú požiare a horúčavy, nasadili aj armádu
- DNES - 9:56
- Madrid
Španielsko už tri týždne sužuje vlna horúčav a tamojší hasiči pokračujú v boji s požiarmi na severozápade a západe krajiny. Na pomoc pri ich hasení nasadila vláda v Madride aj armádne jednotky, informuje v nedeľu TASR podľa správy agentúry AFP.
Španielsky premiér Pedro Sánchez uviedol, že v sobotu usporiadal „koordinačné stretnutie“, kým Francúzsko a Taliansko vyslali na leteckú základňu neďaleko mesta Salamanca na pomoc v boji proti požiarom hasiace lietadlá.
„Vláda naďalej pracuje na boji proti požiarom všetkými dostupnými prostriedkami,“ napísal Sánchez na platforme X.
Najzávažnejšie lesné požiare boli zaznamenané na severozápade a západe krajiny, a to v regiónoch Kastília a León, Galícia, Astúria a Extremadura.
Po celej krajine zostáva uzavretých približne desať ciest, ako aj železničná trať medzi metropolou Madrid a Galíciou. Záchranné zložky v Galícii rozozslali varovné správy, v ktorých vyzvali obyvateľov desiatok miest, aby prijali preventívne opatrenia, nepribližovali sa k požiarom postihnutým oblastiam, necestovali, ak to nie je nevyhnuté, a nachádzali sa podľa možnosti v interiéri.
Po celej krajine bolo nasadených približne 3500 vojakov zo špeciálnej jednotky určenej pre núdzové situácie, píše AFP.
V Španielsku je hasenie požiarov v zásade zodpovednosťou jednotlivých regiónov, pričom ústredná vláda zasahuje iba v prípade rozsiahlej katastrofy.
Očakáva sa, že krajina zostane v stave pohotovosti pred horúčavami až do pondelka, keďže extrémne teploty výrazne zvýšili riziko lesných požiarov.
Dym z lesných požiarov v Španielsku a susednom Portugalsku dosiahol už aj Spojené kráľovstvo, informoval tamojší meteorologický úrad.
Od začiatku roka ľahlo v Španielsku popolom viac vyše 157.000 hektárov lesov, vyplýva z mapy Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (Effis).
