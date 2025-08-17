  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 17.8.2025Meniny má Milica
22°Bratislava

Američania sa postavili na odpor: Čo sa im nepáči na Trumpovom pláne?

  • DNES - 8:46
  • Washington
Američania sa postavili na odpor: Čo sa im nepáči na Trumpovom pláne?

V mestách protestovali tisícky ľudí, toto sa im nepáči na pláne prezidenta Donalda Trumpa.

Prodemokratickí aktivisti a odborové skupiny usporiadali v sobotu v celých Spojených štátoch stovky zhromaždení a iných podujatí na protest proti snahe administratívy prezidenta Donalda Trumpa „prekresliť“ volebné obvody v štáte Texas v prospech republikánov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.

Organizátori vyzvali na protesty v približne 300 mestách pod heslom „Bojujte proti prevzatiu moci Trumpom“. Jedno z najväčších zhromaždení sa konalo práve v meste Austin v juhoamerickom Texase. Miestne médiá informovali o približne 5000 demonštrantoch, ktorí sa postavili predovšetkým proti republikánskemu plánu na prekreslenie máp volebných obvodov.

Protesty súvisia s rovnováhou síl v americkom Kongrese, ktorý pozostáva z dvoch komôr: Snemovne reprezentantov a Senátu. Republikánska strana má v súčasnosti tesnú väčšinu v oboch komorách.

Pred voľbami do Kongresu v roku 2026 plánujú republikáni prekresliť niekoľko volebných obvodov v Texase vo svoj prospech, čo by mohlo ovplyvniť kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, vysvetľuje DPA.

Volebné obvody sa v USA zvyčajne „prekresľujú“ každých desať rokov po sčítaní ľudu. Zmeny hraníc majú byť založené práve na týchto údajoch – cieľom je, aby volebné obvody presne reprezentovali ľudí, ktorí tam žijú.

Demokrati vnímajú súčasné snahy o zmenu hraníc volebných obvodov – presadzované po piatich rokoch od sčítania ľudu – ako otvorený pokus posilniť Republikánsku stranu a pomôcť jej udržať si tesnú väčšinu v Snemovni reprezentantov v budúcoročných voľbách, konaných v polovici funkčného obdobia súčasného prezidenta.

V snahe zablokovať schválenie navrhovaného plánu desiatky demokratických poslancov ušli z Texasu, a to aj napriek tomu, že republikáni im hrozili zadržaním.

Protesty proti Trumpovi boli doposiaľ oveľa rozsiahlejšie než počas jeho prvého funkčného obdobia, vyplýva z údajov konzorcia Crowd na Harvardovej univerzite. V polovici júna prilákali demonštrácie konané pod heslom „No Kings“ (Žiadni králi) niekoľko miliónov účastníkov po celej krajine, čo znamenalo jeden z najväčších masových protestov v dejinách USA, píše DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zľava kvôli parazitom: Kúpalisko šokovalo bizarnou ponukou

Zľava kvôli parazitom: Kúpalisko šokovalo bizarnou ponukou

DNES - 7:23Zahraničné

Prírodné kúpalisko zostalo otvorené aj napriek prítomnosti parazitov vo vode.

Merz: Rýchly mier medzi Moskvou a Kyjevom môže mať väčšiu hodnotu než prímerie

Merz: Rýchly mier medzi Moskvou a Kyjevom môže mať väčšiu hodnotu než prímerie

DNES - 7:14Zahraničné

Rýchla mierová dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou môže „mať väčšiu hodnotu než prímerie“, uviedol v sobotu nemecký kancelár Friedrich Merz v rozhovore pre verejnoprávnu stanicu ZDF.

Hoteloví hostia našli v tlačiarni podklady k stretnutiu Trumpa s Putinom

Hoteloví hostia našli v tlačiarni podklady k stretnutiu Trumpa s Putinom

DNES - 7:12Zahraničné

V tlačiarni istého hotela na Aljaške sa našli podklady pre účastníkov piatkového summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, ktoré sa konalo neďaleko odtiaľ.

Tisícky demonštrantov v Tel Avive žiadali ukončenie vojny v Gaze

Tisícky demonštrantov v Tel Avive žiadali ukončenie vojny v Gaze

DNES - 6:12Zahraničné

Niekoľko tisíc ľudí vyšlo do ulíc centra Tel Avivu, aby demonštrovali za ukončenie vojny v Pásme Gazy a žiadali o prepustenie rukojemníkov dodnes zadržiavaných v tejto enkláve militantným hnutím Hamas.

Vosveteit.sk
Android telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérieAndroid telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérie
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíšNeuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobileGoogle Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
DARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkovDARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkov
WhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovoryWhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovory
POZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebolPOZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebol
Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?
Keď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakalKeď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakal
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP