Vírus HPV sa môže preniesť aj cez uterák , na toto by rodičia nemali zabúdať
Ľudský papilomavírus (HPV) sa neprenáša len intímnym stykom, nakaziť sa môžu aj deti alebo ľudia, ktorí intímny kontakt v akejkoľvek forme nemajú. V relácii TASR TV Zdravie to konštatoval urológ a sexuológ Jozef Dubravický.
„Mal som v ambulancii 13-ročného chlapca, ktorého otec bol u mňa vedený pre tieto HPV vírusy. Boli spoločne so synom v bazéne a mali iba jeden uterák,“ vysvetlil lekár prenos na chlapca. Ďalší človek, ktorého liečil, si vírus pravdepodobne doniesol zo sauny. „Preto aj v saune má mať každý svoj uterák a netreba si sadať na drevo. Treba mať vlastnú hygienickú izoláciu voči iným,“ dodal.
Dubravický vysvetlil, že HPV vytvára rôzne bradavičné výrastky alebo nerovnosti na pokožke, ktoré sú infikované. „Každý z nás sa môže infikovať, nielen ženy, ale aj muži,“ upozornil. Ako dodal, rizikové druhy HPV môžu prejsť do rakoviny krčka maternice a do oblastí genitálu u žien aj u mužov. „Tiež hrozí ochorenie v oblasti konečníka alebo ústnej dutine. Ak sa takéto ochorenie nezačne liečiť včas, môže to skončiť veľmi zle,“ varoval.
Lekár upozornil, že HPV vírus sa nenachádza v krvi. „Dostáva sa do tela tam, kde sú ranky, čo je najčastejšie pri sexuálnom kontakte, ale netreba zabúdať aj na poranenia pri hygiene alebo holení,“ spresnil.
Na prevenciu proti HPV vírusu by mali ľudia používať bariérové prekážky, napríklad kondóm, nielen ako ochranu pred neželaným otehotnením, ale aj ako ochranu pred sexuálnymi ochoreniami. „Netreba zabúdať, že kondóm chráni iba ten orgán a nechráni okolie. Nechráni pri orálnom kontakte, manuálnom kontakte,“ pripomenul.
Najlepšia prevencia pred HPV je ale podľa Dubravického očkovanie. „Zdravotné poisťovne ho hradia od 12 rokov,“ pripomenul urológ. Zároveň upozornil, že Všeobecná zdravotná poisťovňa ho hradí do 25 rokov. Odporúča ho aj po tomto veku. „Vakcinácia síce niečo stojí, ale je to výrazne menej, ako stojí liečba, nehovoriac o kvalite života toho konkrétneho pacienta,“ podotkol. Imunitná odpoveď organizmu je podľa odborníka najsilnejšia v priebehu dospievania a najaktívnejšieho intímneho života.
Pokiaľ sa HPV vírus potvrdí u jedného z partnerov, je potrebné, aby bol aj druhý vyšetrený a sledovaný lekárom. „Darmo my budeme liečiť muža, keď to prenesie na partnerku. Treba obidvoch partnerov poučiť, vakcinovať, liečiť a kontrolovať,“ upozornil.
Ochorenie podľa neho síce nie je dedičné, ale nie je vylúčené, že sa prenesie z matky na dieťa. „Ak má žena v pôrodných cestách toto ochorenie, dieťa sa pri pôrode môže nakaziť,“ uzavrel.
