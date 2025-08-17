  • Články

Merz: Rýchly mier medzi Moskvou a Kyjevom môže mať väčšiu hodnotu než prímerie

  • DNES - 7:14
  • Berlín
Merz: Rýchly mier medzi Moskvou a Kyjevom môže mať väčšiu hodnotu než prímerie

Rýchla mierová dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou môže „mať väčšiu hodnotu než prímerie“, uviedol v sobotu nemecký kancelár Friedrich Merz v rozhovore pre verejnoprávnu stanicu ZDF, informuje TASR.

Merz povedal, že po plánovanom pondelkovom stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským by sa malo „čo najskôr“ uskutočniť trojstranné stretnutie aj za účasti ruského prezidenta Vladimira Putina s cieľom dosiahnuť mierovú dohodu.

Ak to vyjde, bude to mať väčšiu hodnotu než prímerie, ktoré by mohlo trvať niekoľko týždňov bez ďalšieho pokroku v politickom a diplomatickom úsilí,“ povedal Merz.

Ako dodal, je podľa neho „dobrou správou“, že medzi Putinom a Trumpom počas piatkovej schôdzky na Aljaške neprebehli žiadne rokovania o územných nárokoch bez účasti Ukrajiny a zvyšku Európy.

Pozitívnym signálom je, že podľa Trumpa je Rusko ochotné viesť rokovania pozdĺž aktuálnej kontaktnej línie na fronte, upozornil Merz. „To je obrovský rozdiel, pretože Rusko si kladie územné nároky, ktoré doposiaľ neboli Ruskom vojensky obsadené,“ vysvetlil.

Ako dodal, toto bolo zrejme predmetom rozhovorov aj počas piatkového summitu medzi Trumpom a Putinom na Aljaške. A tam podľa Trumpa Putin súhlasil s rokovaniami v rámci aktuálnych frontových línií na Ukrajine.

Európa zohrá svoju úlohu v Trumpových rozhovoroch so Zelenským, uviedol ďalej nemecký kancelár. Jeden z predstaviteľov Bieleho domu podľa stanice CNN predtým povedal, že na tieto rozhovory bolo pozvaných viacero európskych lídrov.

Podľa Merza však „zatiaľ“ bude Trump v konflikte stále hrať rozhodujúcu úlohu. „Americký prezident, ktorý má potom aj moc vojensky aj prostredníctvom vhodných sankcií a ciel zabezpečiť, aby Rusko robilo toho viac, než robí v súčasnosti,“ podotkol.

Nemecký kancelár tiež uviedol, že ho teší pripravenosť USA podieľať sa na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu.

Teraz sú na stole bezpečnostné záruky... a dobrou správou je, že Amerika je pripravená podieľať sa na takýchto bezpečnostných zárukách a nenecháva to len na Európanoch,“ uzavrel Merz.

Zdroj: Info.sk, TASR
