Oscarový herec Sean Penn má 65 rokov, presadil sa aj ako režisér

Je známy prelietavosťou vo vzťahoch s celebritnými ženami a hovorí o sebe, že má ťažkú povahu. To všetko je však v pozadí umenia Seana Penna. Americký herec a režisér má dnes (17. augusta) 65 rokov.

Penn je dvojnásobný držiteľ Oscara za účinkovanie vo filmoch Tajomná rieka a Milk, ale exceloval napríklad aj vo Fincherovej Hre, či v Sorrentinovej snímke Tu to musí byť. Ešte predtým ho preslávilo prvé manželstvo, bolo tiež prvým pre už vtedy slávnu speváčku Madonnu. Zväzok im vydržal päť rokov, ale obdobie 1985 – 1989 priniesol „kráľovnej popu“ obrovský komerčný rozmach a najviac jednotkových hitov, jemu príliv významnejších filmových ponúk.

Obom spoločne účinkovanie v nie príliš úspešnej snímke Šanghajské prekvapenie, počas natáčania sa vlastne zblížili.

Sean Justin Penn sa narodil 17. augusta 1960 v Santa Monice. Prvé herecké skúsenosti získal v lokálnom divadelnom súbore, dostal aj menšie úlohy v televízii. Svet veľkého filmu, ktorý mal neďaleko v Hollywoode, sa vybral hľadať krížom cez celé USA do New Yorku. Vystupoval na Broadwayi a čoskoro si ho všimli filmári.

Penn mal ako herec celovečerných filmov premiéru v úlohe kadeta z vojenskej akadémie v dráme Taps (1981). Výraznejšie na seba upozornil v hlavnej postave problémového mladíka poslaného do drsného nápravného zariadenia vo filme Zlí chlapci (1983). Herecký potenciál naplno rozvil v snímkach Na dosah (1986), Obete vojny (1989), Carlitova cesta (1993) i v dráme Volám sa Sam (2001), ktorá mu vyniesla nomináciu na Oscara (2002).

Najvýznamnejšiu trofej nakoniec získal v roku 2004 za temnú kriminálku Tajomná rieka (2003) v réžii Clinta Eastwooda. Druhýkrát si sošku od akademikov prevzal v roku 2009 za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe v životopisnej dráme Milk (r. Gus Van Sant, 2008). Veľký ohlas mali aj ďalšie diela s jeho výdatnou hereckou podporou - Mŕtvy muž prichádza (r. Tim Robbins, 1995), U-Turn (Oliver Stone, 1997), Hra (David Fincher, 1997), Tlmočníčka (Sydney Pollack, 2005), Tu to musí byť (Paolo Sorrentino, 2011),

Penn má na konte aj iné úspešné filmy - Zabijem Nixona (2004), Lovci gangstrov (2013), Gunman: Muž na odstrel (2015), Profesor a šialenec (2019).

Ako režisér natočil šesť samostatných celovečerných filmov, prvý už v roku 1991. Hoci ešte nepatril medzi najznámejšie kino-celebrity, do drámy Indiánsky bežec nalákal vlastným scenárom i direktorským zámerom popredných hercov, vrátane hviezd - David Morse, Viggo Mortensen, Charles Bronson, Dennis Hopper, Benicio Del Toro - málokedy sa v jednom filme, tobôž pod taktovkou debutanta, zíde toľko častých predstaviteľov hlavných postáv špičkových filmov.

Zarezonovali aj iné dva Pennove režisérske počiny - Križovatka smrti (1995) a Prísaha (2001) s Jackom Nickolsonom v hlavných úlohách. Prísahu s s mimoriadne sugestívnym hlavným hrdinom natočil podľa predlohy slávneho švajčiarskeho dramatika Friedricha Dürrenmatta a s hudbou Hansa Zimmera.

Sean Penn sa po rozvode s Madonnou oženil druhýkrát s herečkou Robin Wrightovou (1996 - 2010). Tretíkrát s jej kolegyňou Leilou Georgeovou, ale to len na necelé dve „sezóny“ 2020-22. Medzitým tvoril páry s hollywoodskou hviezdou Charlize Theronovou i českou topmodelkou Petrou Němcovou. Mal aj niekoľko veľmi krátkych vzťahov, napríklad aj so superstar Scarlett Johanssonovou. Má aj dve, už dospelé deti z najdlhšieho manželského vzťahu s Wrightovou.

Zdroj: Info.sk, TASR
