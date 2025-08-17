  • Články
Tisícky demonštrantov v Tel Avive žiadali ukončenie vojny v Gaze

  DNES - 6:12
  Tel Aviv
Niekoľko tisíc ľudí vyšlo v sobotu do ulíc centra Tel Avivu, aby demonštrovali za ukončenie vojny v Pásme Gazy a žiadali o prepustenie rukojemníkov dodnes zadržiavaných v tejto palestínskej enkláve militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Protest podnietila výzva Fóra rodín rukojemníkov. Obdobné demonštrácie hlásili aj z Haify, Jeruzalema či mesta Beer Ševa. Zmienené fórum zároveň plánuje na nedeľu celoštátny štrajk.

Zajtra ochromíme celú krajinu,“ povedala jedna z účastníčok sobotného protestu, ktorej syn patrí k asi 20 rukojemníkov stále považovaných za živých. „A zajtra neprestaneme, nebudeme čakať, kým (premiér Benjamin) Netanjahu ukončí vojnu, vezmeme si to, čo nám právom patrí,“ dodala.

Ako pripomína DPA, nedeľa je v súlade so židovským kalendárom v Izraeli prvým dňom pracovného týždňa. Rodiny rukojemníkov ohlásili na tento deň celoštátny štrajk na protest proti rozhodnutiu izraelskej vlády rozšíriť svoju ofenzívu v Gaze namiesto podpísania dohody o prepustení rukojemníkov.

Izraelské úrady odhadujú, že Hamas okrem zhruba 20 živých rukojemníkov zadržiava v Gaze aj telá ďalších približne 30 unesených osôb. O prepustení rukojemníkov, vydaní tiel a ukončení vojny rokovali nepriamo znepriatelené strany už celé mesiace, avšak bezvýsledne.

Izraelský bezpečnostný kabinet schválil minulý týždeň v piatok návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Kabinet tak ignoroval varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu v tejto palestínskej enkláve.

Armáda sa napriek počiatočným obavám momentálne na túto novú ofenzívu pripravuje. Celkom vylúčená však nie je ani obnova pozastavených nepriamych mierových rokovaní, v ktorých zohrávajú úlohu sprostredkovateľov Egypt, Katar a Spojené štáty.

Zdroj: Info.sk, TASR
