Zelenskyj: Rusko odmietaním prímeria komplikuje situáciu
- DNES - 6:11
- Kyjev
Rusko odmietaním prímeria komplikuje podľa slov ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského snahy o ukončenie vyše trojročného vojenského konfliktu, píše TASR podľa agentúry AFP.
„Vidíme, že Rusko odmieta početné výzvy na prímerie a zatiaľ neurčilo, kedy zastaví zabíjanie. To komplikuje situáciu,“ napísal Zelenskyj v sobotu večer na sociálnych sieťach, pričom tak reagoval na vyjadrenia zaznievajúce v súvislosti s piatkovým summitom amerického prezidenta Donalda Trumpa a šéfa Kremľa Vladimira Putina na Aljaške.
„Ak nemajú vôľu na jednoduchý príkaz na zastavenie útokov, môže to vyžadovať veľa úsilia na dosiahnutie toho, aby malo Rusko vôľu realizovať niečo oveľa rozsiahlejšie – mierové spolunažívanie so svojimi susedmi po celé (ďalšie) desaťročia,“ dodal.
Trump aj Putin označili svoje rokovania na Aljaške, ktoré trvali asi dve a pol hodiny, za produktívne a konštruktívne. Zdôraznili, že sa zhodli na viacerých bodoch, no konkrétny plán riešenia vojny na Ukrajine nepredstavili. Trump potom v príspevku na sieti Truth Social vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhlásil, že vojnu ukončí iba priama mierová dohoda.
Kyjev v reakcii uviedol, že najskôr je potrebné dosiahnuť prímerie a až potom začať mierové rokovania.
Trump sa v pondelok stretne so Zelenským v Oválnej pracovni Bieleho domu. Následne, v prípade, že sa ich pondelňajšie stretnutie bude vyvíjať dobre, plánuje americký prezident zorganizovať ešte v priebehu nasledujúceho týždňa aj trojstranný summit so Zelenským i Putinom.
