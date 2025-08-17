  • Články
Nedeľa, 17.8.2025Meniny má Milica
22°Bratislava

Merz kritizoval summit Trumpa s Putinom, ruské médiá sú podľa neho nadšené

  • DNES - 6:09
  • Berlín
Nemecký kancelár Friedrich Merz kritizoval v sobotu večer summit na Aljaške, kde sa v piatok stretli americký prezident Donald Trump so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.

Stretnutie podľa Merza bolo osožné pre ruského prezidenta, píše TASR na základe správy agentúry DPA.

Merz v rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ARD v sobotu večer hovoril o stretnutí na Aljaške ako o „veľkolepom protokole“ a poznamenal tiež, že „ruská tlač je (z toho) nadšená". „Stačilo by aj trochu menej,“ dodal.

Zároveň však zdôraznil, že Trump konal v rámci, o ktorom predtým spoločne diskutovali“, čo napriek zopár znepokojujúcim výjavom z piatkovej noci označil Merz za pokrok.

Nemecký kancelár v zásade nevylúčil prípadné územné ústupky zo strany Ukrajiny, zdôraznil však, že k nijakým takýmto ústupkom nemôže dôjsťpred dosiahnutím mierovej dohody.“ Dodal, že v takejto dohode by zároveň muselo byť vytýčené, kedy presne nadobudnú účinnosť bezpečnostné záruky pre Kyjev.

Zelenskyj akékoľvek územné ústupky odmieta, pričom sa odvoláva na to, že je viazaný ukrajinskou ústavou. Zatiaľ však nevylúčil, že túto otázku prerokuje na prípadnom trojstrannom stretnutí s Trumpom a Putinom.

Denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na dvoch európskych predstaviteľov informoval, že Trump podporil Putinov plán ukončiť vojnu na Ukrajine tým, že sa Rusom odstúpi nedobyté územie, namiesto pokusu dosiahnuť dohodu o prímerí. Podľa zdrojov sa Trump o tomto pláne chystá hovoriť so Zelenským na ich plánovanom pondelkovom stretnutí vo Washington, na ktoré boli pozvaní aj európski lídri, hoci zatiaľ nie je známe, či prídu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP