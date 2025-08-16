  • Články
K poobedňajšej dopravnej nehode povolali vrtuľník

  • DNES - 20:35
  • Východná
K poobedňajšej dopravnej nehode povolali vrtuľník

Cestu počas zásahu pohotovostných zložiek uzavreli.

Profesionálni hasiči z Liptovského Hrádku zasahovali v sobotu popoludní pri dopravnej nehode osobného automobilu a motocykla v obci Východná v okrese Liptovský Mikuláš. Zranenú osobu transportoval do nemocnice záchranársky vrtuľník. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.

Hasiči poskytli zranenej osobe predlekársku prvú pomoc a asistovali pri naložení zraneného do vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe.

Havarované vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku. Počas trvania zásahu bola cesta I/18 uzavretá v oboch smeroch.

Zdroj: Info.sk, TASR
