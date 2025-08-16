Z trhu sťahujú dva výrobky, môžu ohroziť najmä deti
Inšpektori označili výrobky za nebezpečné.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) sťahuje z trhu dve hračky, ktoré označila za nebezpečné. Ide o plastový riadiaci volant na batérie a plastový svietiaci meč „Best all®“, obidva pôvodom z Číny. SOI o tom informuje na svojom webe.
Plastový volant funguje po vložení dvoch batérií AA. V jeho strede je vyobrazený tachometer, pod ním sú umiestnené biele tlačidlá so symbolmi. K hračke je pripojená aj papierová etiketa s týmito údajmi: NO: 899, Item no.: 899A, EAN: 85955202403166 a označenie CE.
Plastový svietiaci meč je takisto na baterky, avšak typu AAA. Predáva sa vo viacerých farbách, a pripojená je k nemu etiketa s týmito údajmi: NO: 927724, EAN: 8581939277241 a označenie CE.
Hrozí poškodenie orgánov
Obidva výrobky SOI vyhodnotila ako nebezpečné, keďže pre spotrebiteľa predstavujú chemické riziko poškodenia zdravia.
„Z dôvodu nedostatočného konštrukčného vyhotovenia hračky sú batérie odstrániteľné z hračky bez použitia nástroja a zároveň je možné kryt otvoriť bez vykonania najmenej dvoch súčasných, na sebe nezávislých pohybov,“ uviedla SOI s tým, že deťom pri používaní týchto výrobkov hrozí, že prehltnú batérie a poškodia si vnútorné orgány.
Výrobky v rámci preventívnych opatrení sťahujú z trhu. V prípade, že ste si niektorý z nich už zakúpili, máte právo na vrátenie peňazí, jeho opravu alebo výmenu za podobný výrobok v aspoň rovnakej cenovej relácii.
„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,“ dodala SOI.
