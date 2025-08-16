  • Články
Tragédia na Hrone: O život prišli dvaja ľudia

  • DNES - 18:17
  • Čata
Rieka vzala dva životy, zomrieť mala matka s dieťaťom.

Polícia vyšetruje tragickú udalosť, ku ktorej došlo v sobotu v poobedňajších hodinách v obci Čata pri Leviciach.

Ako na Facebooku uviedla nitrianska krajská polícia, v rieke Hron sa kúpali matka s tromi deťmi. Dve z nich vyšli na breh, no tretie sa spolu s matkou začalo topiť.

"Dieťa sa aj napriek snahe okoloidúcich a následne RZP nepodarilo oživiť. Matka, ktorá zmizla pod hladinou, bola v krátkom čase nájdená, žiaľ bez známok života," informovala polícia.

AKTUÁLNE: TRAGÉDIA NA HRONE. O ŽIVOT PRIŠLI DVE OSOBY K obrovskej tragédii došlo dnes v poobedných hodinách v Čate...

Uverejnil používateľ Polícia SR - Nitriansky kraj Sobota 16. augusta 2025

Polícia vzhľadom na citlivosť prípadu neuviedla ďalšie podrobnosti.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZNR
