  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 16.8.2025Meniny má Leonard
30°Bratislava

Putin: Rusko rešpektuje postoj USA k ukončeniu vojny, treba odstrániť príčiny

  • DNES - 18:16
  • Moskva
Putin: Rusko rešpektuje postoj USA k ukončeniu vojny, treba odstrániť príčiny

Putin zopakoval, že základom urovnania konfliktu by malo byť odstránenie jeho základných príčin.

Rusko rešpektuje postoj americkej administratívy o potrebe čo najskoršieho ukončenia vojny na Ukrajine, povedal v sobotu ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí usporiadanom v Kremli, ktoré sa podľa Moskvy týkalo výsledkov rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške. TASR o tom informuje podľa správ agentúr TASS a AFP.

Putin na úvod stretnutia s predstaviteľmi kancelárie prezidenta, vlády i dolnej komory parlamentu Štátnej Dumy v Kremli označil rozhovor s Trumpom za včasný, užitočný a otvorený. Ruská delegácia mala podľa neho možnosť americkej strane podrobne vysvetliť pozíciu Moskvy ohľadom vojny na Ukrajine a diskutovať o spôsoboch jej riešenia na „spravodlivom základe“.

Dlho sme nemali priame rokovania na takejto úrovni. Mali sme príležitosť pokojne a podrobne zopakovať naše stanovisko,“ ozrejmil šéf Kremľa s tým, že rozhovor s Trumpom ich podľa jeho názoru priblížil „k potrebným rozhodnutiam“.

Putin ďalej povedal, že jednou z tém boli aj príčiny vzniku konfliktu na Ukrajine. Zdôraznil, že ich odstránenie by malo byť základom pre jej urovnanie.

Samozrejme, rešpektujeme aj postoj americkej administratívy, ktorá vidí potrebu čo najskoršieho ukončenia bojových operácií, a my by sme to tiež radi videli a chceli by sme prejsť k riešeniu všetkých otázok mierovými prostriedkami,“ dodal.

Ruský prezident podľa agentúry Reuters dlhodobo požaduje, aby sa Ukrajina vzdala ambície stať sa členskou krajinou NATO a stiahla sa z územia svojich štyroch oblastí, ktoré si nárokuje Moskva, hoci ich nemá všetky plne pod kontrolou. Takisto chce, aby bola obmedzená veľkosť ukrajinskej armády. Kyjev tvrdí, že tieto požiadavky sa rovnajú kapitulácii.

Dennik Financial Times krátko pred schôdzkou v Kremli napísal, že Putin na Aljaške Trumpovi povedal, že by zastavil bojové operácie v Chersonskej a Záporožskej oblasti na juhu a juhovýchode Ukrajiny výmenou za to, že Kyjev stiahne svoje sily z východnej Doneckej oblasti.

Trump aj Putin označili spoločné rokovania na Aljaške, ktoré trvali asi dve a pol hodiny, za produktívne a konštruktívne. Zdôraznili, že sa zhodli na viacerých bodoch, no konkrétny plán riešenia vojny na Ukrajine nepredstavili. Trump potom v príspevku na sieti Truth Social vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhlásil, že vojnu ukončí iba priama mierová dohoda.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kyjev: Najprv prímerie a potom všetko ostatné

Kyjev: Najprv prímerie a potom všetko ostatné

DNES - 17:53Zahraničné

Ukrajina v sobotu odmietla návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na vedenie mierových rokovaní s Ruskom bez predchádzajúceho prímeria.

Toto žiadal Putin za zastavenie bojov na Ukrajine

Toto žiadal Putin za zastavenie bojov na Ukrajine

DNES - 17:45Zahraničné

Štyri zdroje oboznámené s rokovaním Trumpa s Putinom potvrdili požiadavku ruského prezidenta.

Vodič autobusu RegioJet s cestujúcimi unikal pred políciou

Vodič autobusu RegioJet s cestujúcimi unikal pred políciou

DNES - 16:23Zahraničné

Opitý vodič autobusu odmietal spomaliť, aj keď naňho cestujúci kričali.

Vosveteit.sk
Android telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérieAndroid telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérie
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíšNeuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobileGoogle Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
DARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkovDARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkov
WhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovoryWhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovory
POZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebolPOZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebol
Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?
Keď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakalKeď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakal
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP