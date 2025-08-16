Zľava kvôli parazitom: Kúpalisko šokovalo bizarnou ponukou
- DNES - 7:23
- Drážďany
Prírodné kúpalisko zostalo otvorené aj napriek prítomnosti parazitov vo vode.
Prírodné kúpalisko Mockritz v Drážďanoch šokovalo bizarnou ponukou. Prevádzkovateľ totiž potvrdil, že vo vode sa nachádzajú mikroskopické parazity cerkárie, no zatvoriť ho odmietol. Naopak, podľa denníka Bild ponúka zľavnené vstupné do infikovanej vody.
Spoločnosť Dresdner Bäder GmbH uzatvorila vonkajší bazén počas štvrtka a piatka (14. - 15. 8.) kvôli výskytu cerkárií vo vode. V bazéne preto prebehlo čistenie, po ktorom sa javilo, že voda je čistá.
Horúčavy, s ktorými aktuálne zápasí východ Nemecka, však prispeli k premnoženiu parazitov. Tie dodnes plávajú vo vode, čo potvrdil aj hovorca areálu. „Voda bola dnes ráno krištáľovo čistá a meranie pH ukázalo normálnu hodnotu, takže sme mohli bazén znovu otvoriť. Počas údržbových prác sa však ukázalo, že vo vode sú stále prítomné cerkárie, a čistenie teda zlyhalo,“ uviedol v sobotu 16. augusta.
Otvorili napriek parazitom
Kúpalisko napriek prítomnosti cerkárií vo vode otvorili. Ako píše Bild, návštevníci, ktorí budú ochotní riskovať následky prípadného kontaktu s parazitmi, dostanú zľavnené vstupné.
Bazén je aktuálne prístupný pre verejnosť za 2,50 eur na deň, pre deti za 1,25 eura. Prevádzkovateľ však na svojom webe upozorňuje na výskyt cerkárií vo vode. Hovorca sa pritom odvoláva na to, že prípadná nákaza nespôsobuje závažné zdravotné problémy a jej príznaky odznejú v priebehu 10 až 14 dní.
Príznaky cerkáriovej dermatitídy
Ako informuje Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied, cerkárie spôsobujú zápalové ochorenie dermatitída, pri ktorom parazit preniká do kože hostiteľa. V tej však dlho nevydrží, a ľudský imunitný systém ho zahubí.
„V mieste prieniku sa však vytvorí začervenané alergické ložisko, ktoré niekoľko dní nepríjemne svrbí,“ informuje ústav.
