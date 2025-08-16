  • Články
Kyjev: Najprv prímerie a potom všetko ostatné

  • DNES - 17:53
  • Kyjev
Ukrajina v sobotu odmietla návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na vedenie mierových rokovaní s Ruskom bez predchádzajúceho prímeria, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.

Náš názor je: najprv prímerie, potom všetko ostatné,“ povedal v ukrajinskej televízii Serhij Leščenko, poradca prezidenta Volodymyra Zelenského.

Ak by boje počas rozhovorov pokračovali, existovalo by „veľké riziko vydierania Ukrajiny,“ povedal Leščenko deň po stretnutí Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške, na ktorom rokovali o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine.

Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social po konzultáciách so Zelenským a európskymi spojencami napísal, že „všetci sa zhodli, že najlepším spôsobom, ako ukončiť hroznú vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou, je pristúpiť k mierovej dohode priamo, a nie cez dohodu o prímerí, ktorá často neobstojí“.

Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej invázii už takmer tri a pol roka.

Zdroj: Info.sk, TASR
