Vo Felicii sa viezlo 18 ľudí, šofér nemal vodičské oprávnenie
Dokopy 18 ľudí sa viezlo v Škode Felicia, ktorú zastavili policajti z obvodného oddelenia Pavlovce nad Uhom. Košická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Za volantom auta s michalovskou poznávacou značkou sedel muž bez vodičského oprávnenia. Okrem neho bolo vo vozidle určenom pre päť ľudí ďalších 17 osôb. Polícia pripomína, že takáto jazda je hazardom so životmi a zdravím všetkých, ktorí v aute sedeli.
„S vodičom bola spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku, ďalšia jazda mu bola zakázaná a všetci museli pokračovať ďalej po svojich,“ dodáva.
Korčok: Putin chce naďalej vojnu a zásadnú zmenu bezpečnostného usporiadania
Exminister zahraničných vecí a člen predsedníctva PS Ivan Korčok si myslí, že ruský prezident Vladimir Putin chce aj naďalej vojnu a zásadnú zmenu bezpečnostného usporiadania v Európe.
KDH: Mier na Ukrajine má byť založený na spravodlivosti, nie na konšpiráciách
Mier na Ukrajine má byť podľa opozičného Kresťanskodemokratického hnutia založený na spravodlivosti a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, nie na konšpiráciách.
Blanár: Každý, kto si myslel, že samit ukončí konflikt, bol naivný
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár označil aljašský samit za prvý krok k mieru, zdôrazňuje takisto potrebu dialógu.
Polícia hľadá nezvestného seniora
Pátranie vyhlásili v piatok 15. augusta.