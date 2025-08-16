Vodič autobusu RegioJet s cestujúcimi unikal pred políciou
- DNES - 16:23
- Praha
Opitý vodič autobusu odmietal spomaliť, aj keď naňho cestujúci kričali.
Česká polícia vyšetruje prípad z piatkového (15. 8.) večera, keď na diaľnici D7 pri obci Panenský Týnec na západe Česka zastavili autobus, ktorý šoféroval vodič pod vplyvom alkoholu. Informoval o tom denník iDnes.
Autobus, ktorý smeroval z Prahy do mesta Jirkov, viezol v piatok večer desiatky cestujúcich. Tí sa pokúšali donútiť vodiča, aby spomalil alebo zastal, čo však neurobil. Problémom malo byť, že zaspával za volantom.
„Vodič sa už pri kontrole cestovných lístkov triasol, tvrdil, že je len unavený,“ uviedla jedna z cestujúcich. Na ceste sa následne správal nebezpečne, v jednom momente mal takmer vraziť do zvodidla.
Vodič odmietol spolupracovať
Podľa iDnes políciu kontaktovali samotní cestujúci v autobuse, tí sa pokúsili osloviť aj dopravnú spoločnosť. Autobus sa napokon pokúšali zastaviť policajti, no vodič im unikal. Podľa svedkov mal takto prejsť až 40 kilometrov.
Nebezpečného vodiča sa nakoniec podarilo s autobusom zastaviť, ani po zastavení však nechcel s políciou spolupracovať.
„Vykonaná dychová skúška potvrdila prítomnosť alkoholu v dychu,“ uviedla pre iDnes policajná hovorkyňa Eliška Kubíčková. Vodičovi mali po opakovaných skúškach namerať 2,66 promile alkoholu v dychu. Polícia ho následne odviedla na policajné oddelenie.
