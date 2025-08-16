  • Články
Korčok: Putin chce naďalej vojnu a zásadnú zmenu bezpečnostného usporiadania

Exminister zahraničných vecí a člen predsedníctva PS Ivan Korčok si myslí, že ruský prezident Vladimir Putin chce aj naďalej vojnu a zásadnú zmenu bezpečnostného usporiadania v Európe.

Upozornil, že nateraz známe výstupy z aljašského samitu nepriniesli žiadne konkrétne kroky ku skorému ukončeniu ruskej agresie.

Nepodarilo sa dosiahnuť ani len prímerie, čo je opakovaným dôkazom nezáujmu Putina o mier. Ani po takom ústretovom kroku, akým bolo jeho prijatie prezidentom Trumpom na pôde USA, Putin nič nemení na svojom odhodlaní pokračovať vo vojne. Z tohto dôvodu by svoj ústretový prístup k Rusku mali zmeniť USA. V opačnom prípade sa ich úsilie dostáva do slepej uličky,“ objasnil. Jediné, čo na ruského prezidenta podľa Korčoka môže platiť, je jednota Európy a USA a maximálna podpora Ukrajiny.

Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) tvrdí, že americký prezident Donald Trump na samite len rozdával „mnoho komplimentov vojnovému zločincovi Putinovi“. Upozornila tiež, že slová amerického prezidenta sú nebezpečným precedensom. „Keď v budúcnosti akákoľvek veľká krajina napadne menšiu - napríklad Slovensko, tak je podľa Trumpa úplne normálne, že malá krajina sa musí vzdať a odovzdať svoje územie,“ vyhlásila. Zdôraznila, že mier má byť spravodlivý, udržateľný a férový hlavne pre krajinu, ktorá je obeťou agresie.

Na Aljaške sa v piatok (15. 8.) stretli americký prezident Trump a ruský prezident Putin, témou rokovania mala byť vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Trump o výsledkoch rokovania informoval v sobotu prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského a lídrov NATO.

Zdroj: Info.sk, TASR
