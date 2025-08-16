Lídri koalície ochotných budú rokovať v nedeľu popoludní, oznámil Paríž
- DNES - 15:49
- Paríž
Lídri Francúzska, Nemecka a Británie v nedeľu popoludní usporiadajú videokonferenciu za účasti spojencov Ukrajiny zoskupených v takzvanej koalícii ochotných, oznámil v sobotu Elyzejský palác.
Rokovanie sa uskutoční deň pred návštevou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo Washingtone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Videokonferencia, ktorú povedie francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz a britský premiér Keir Starmer, nadviaže na piatkový summit medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške a následné konzultácie európskych lídrov.
Koalícia ochotných bude podľa Elyzejského paláca diskutovať o krokoch na ceste k mieru na Ukrajine.
Trump aj Putin označili spoločné rokovania, ktoré trvali približne dve a pol hodiny, za konštruktívne a produktívne. Zdôraznili, že sa zhodli na viacerých bodoch, no konkrétny plán riešenia vojny na Ukrajine nepredstavili. Trump potom v príspevku na sieti Truth Social vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhlásil, že vojnu ukončí iba priama mierová dohoda.
Zelenskyj po sobotňajšom telefonáte s Trumpom uviedol, že v pondelok odcestuje prediskutovať ďalšie kroky do Washingtonu. Americký prezident ho informoval o „hlavných bodoch“ svojich rozhovorov s Putinom. Zelenskyj podľa vlastných slov potvrdil pripravenosť Ukrajiny vyvinúť maximálne úsilie na dosiahnutie mieru.
Americkí senátori žiadajú preveriť komunikáciu četbotov spoločnosti Meta s deťmi
Americký senátor Josh Hawley v piatok oznámil iniciovanie vyšetrovania, ktorým sa má zistiť, či četboty s umelou inteligenciou od spoločnosti Meta môžu viesť potenciálne škodlivé online diskusie s deťmi.
USA dali Kyjevu návrh, hovorí sa aj o NATO
USA navrhli Ukrajine bezpečnostné záruky podobné zárukám NATO, ale bez vstupu krajiny do bloku, informovala v sobotu agentúra AFP, píše TASR.
Starmer po Aljaške: Ďalším krokom musia byť diskusie s účasťou Zelenského
Britský premiér Keir Starmer v sobotu ocenil „úsilie“ prezidenta USA Donalda Trumpa, ktoré „nás približuje“ k ukončeniu vojny na Ukrajine.
Mier ešte pred Vianocami? Toto tvrdí americký senátor
Mier na Ukrajine je možný už pred Vianocami, vyhlásil americký republikánsky senátor Lindsey Graham v reakcii na summit prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.