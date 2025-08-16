KDH: Mier na Ukrajine má byť založený na spravodlivosti, nie na konšpiráciách
Mier na Ukrajine má byť podľa opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) založený na spravodlivosti a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, nie na konšpiráciách.
TASR o tom v súvislosti s piatkovým (15. 8.) rokovaním na Aljaške informoval komunikačný odbor hnutia. Jediným známym pozitívnym signálom je podľa nich, že na ďalší samit by mal byť prizvaný aj prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj.
„Trvalý a spravodlivý mier dosiahneme pomocou bezpečnostných záruk a silnej bezpečnostnej spolupráce, nie kapituláciou Ukrajiny a šírením konšpirácií, ako to robí koalícia. KDH presadzuje slovenské záujmy spoluprácou s transatlantickými partnermi - v EÚ a NATO. Je v životnom záujme Slovenska zostať spoľahlivým partnerom našich spojencov, ktorí hľadajú mier cez fakty a spoluprácu - nie cez propagandu a konšpirácie,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.
Víta tiež, že rokovania sú koordinované v transatlantickom priestore na najvyššej úrovni. Zdôraznil však, že bez účasti Ukrajiny nie je možné hovoriť o reálnom riešení.
Na Aljaške sa v piatok stretli americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin, témou rokovania mala byť vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Trump o výsledkoch rokovania informoval v sobotu Zelenského a lídrov NATO.
