  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 16.8.2025Meniny má Leonard
35°Bratislava

Americkí senátori žiadajú preveriť komunikáciu četbotov spoločnosti Meta s deťmi

  • DNES - 14:54
  • San Francisco
Americkí senátori žiadajú preveriť komunikáciu četbotov spoločnosti Meta s deťmi

Americký senátor Josh Hawley v piatok oznámil iniciovanie vyšetrovania, ktorým sa má zistiť, či četboty s umelou inteligenciou (AI) od spoločnosti Meta môžu viesť potenciálne škodlivé online diskusie s deťmi.

Ako v sobotu informovala agentúra AFP, republikánsky senátor Hawley zverejnil kópiu listu generálnemu riaditeľovi spoločnosti Meta, Markovi Zuckerbergovi, v ktorom požaduje všetky dokumenty a komunikáciu súvisiacu s podozreniami, že četbotom s AI od Meta je dovolené „flirtovať“ s maloletými a viesť s nimi „zmyselné“ diskusie.

Hovorca spoločnosti Meta v reakcii uviedol, že firma má jasné pravidlá, aké reakcie môžu postavy s AI ponúkať. Tieto pravidlá zakazujú obsah, ktorý sexualizuje deti, vrátane sexualizovaného hrania rolí medzi dospelými a maloletými. „Príklady a poznámky, ktoré sa objavili, boli chybné a v rozpore s našimi politikami a boli odstránené,“ uviedol hovorca.

Agentúra Reuters doplnila, že inkriminovaný dokument Meta obsahoval príklady, v ktorých bot mohol napríklad povedať osemročnému dieťaťu: „Každý centimeter tvojho tela je majstrovské dielo – poklad, ktorý si hlboko cením.“

Hawley informoval, že podvýbor Senátneho výboru pre boj proti kriminalite a terorizmu, ktorému predsedá, začne vyšetrovanie, či produkty AI od Meta „umožňujú vykorisťovanie, klamstvo alebo inú trestnú ujmu na deťoch“. Spoločnosť Meta dostala oficiálne upozornenie, aby uchovala všetky relevantné záznamy a predložila ich Kongresu do 19. septembra.

Senátorka Marsha Blackburnová pripomenula, že daná kauza súvisí s legislatívou Kids Online Safety Act, ktorá má posilniť ochranu maloletých na internete a zaviesť povinnosti pre technologické firmy vrátane dohľadu nad používaním ich produktov deťmi.

Medzičasom americký Senát v júli schválil zrušenie ustanovenia zákona One Big Beautiful Bill, ktoré by jednotlivým štátom americkej Únie bránilo prijímať vlastné regulácie v oblasti AI. Viaceré štáty však už medzičasom prijali zákony zakazujúce využitie technológií na tvorbu materiálov sexuálneho zneužívania detí - napríklad generovanie obrázkov či videí zobrazujúcich sexuálne zneužívanie maloletých.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lídri koalície ochotných budú rokovať v nedeľu popoludní, oznámil Paríž

Lídri koalície ochotných budú rokovať v nedeľu popoludní, oznámil Paríž

DNES - 15:49Zahraničné

Lídri Francúzska, Nemecka a Británie v nedeľu popoludní usporiadajú videokonferenciu za účasti spojencov Ukrajiny zoskupených v takzvanej koalícii ochotných, oznámil v sobotu Elyzejský palác.

USA dali Kyjevu návrh, hovorí sa aj o NATO

USA dali Kyjevu návrh, hovorí sa aj o NATO

DNES - 13:53Zahraničné

USA navrhli Ukrajine bezpečnostné záruky podobné zárukám NATO, ale bez vstupu krajiny do bloku, informovala v sobotu agentúra AFP, píše TASR.

Starmer po Aljaške: Ďalším krokom musia byť diskusie s účasťou Zelenského

Starmer po Aljaške: Ďalším krokom musia byť diskusie s účasťou Zelenského

DNES - 13:10Zahraničné

Britský premiér Keir Starmer v sobotu ocenil „úsilie“ prezidenta USA Donalda Trumpa, ktoré „nás približuje“ k ukončeniu vojny na Ukrajine.

Mier ešte pred Vianocami? Toto tvrdí americký senátor

Mier ešte pred Vianocami? Toto tvrdí americký senátor

DNES - 12:43Zahraničné

Mier na Ukrajine je možný už pred Vianocami, vyhlásil americký republikánsky senátor Lindsey Graham v reakcii na summit prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.

Vosveteit.sk
Android telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérieAndroid telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérie
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíšNeuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobileGoogle Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
DARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkovDARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkov
WhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovoryWhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovory
POZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebolPOZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebol
Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?
Keď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakalKeď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakal
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP