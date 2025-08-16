Blanár: Každý, kto si myslel, že samit ukončí konflikt, bol naivný
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) označil aljašský samit za prvý krok k mieru, zdôrazňuje takisto potrebu dialógu.
Každý, kto si myslel, že samit ukončí konflikt, bol podľa neho naivný. Opozičný poslanec a podpredseda zahraničného výboru Národnej rady SR Tomáš Valášek (PS) reagoval, že samotné rokovania nestačia, keďže ruský prezident Vladimir Putin podľa neho nemá záujem na dohode a usiluje sa oslabiť suverenitu krajín vrátane Slovenska. Diskutujúci to uviedli v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
„Každý, kto si myslel, že jeden samit ukončí tento komplikovaný konflikt na Ukrajine, tak si myslím, že bol veľmi naivný. Ale čo je veľmi dôležité zdôrazniť (...), že sa začal proces a že sa diskutuje, pretože tento konflikt nemá vojenské riešenie, iba diplomatické, a jediný, kto dokázal dostať tieto dve strany za stôl, ukrajinskú a ruskú, bola práve administratíva Donalda Trumpa a my to od začiatku podporujeme,“ povedal Blanár. Zdôraznil, že Trump po samite okamžite informoval lídrov Európskej únie aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, čím podľa neho ukázal, že Úniu nenecháva bokom z mierového procesu.
Valášek v tejto súvislosti pripomenul, že v dialógoch s Ruskom treba priniesť aj tlak a dôvody pre Putina, aby zmenil postoj. Jeho požiadavky však označil za maximalistické. „Medzi tými požiadavkami je aj to, aby napríklad Slovensko nemalo právo slobodne sa rozhodovať o tom, s kým a ako sa môžeme brániť, chcú z nás urobiť spojencov druhej kategórie. To nie je moja domnienka, to nám poslali čierne na bielom v decembri 2021 v podobe zmluvy medzi NATO a Ruskou federáciou,“ priblížil poslanec. Podľa neho Putin na samite tento postoj nepriamo zopakoval, no slovenská diplomacia na to vôbec nereagovala, čo označil za škandalózne.
Blanár pripomenul, že podľa Trumpa sa lídri na samite zhodli, že cieľom je uzavretie mierovej dohody, nielen prímeria, keďže to býva často porušované. „Teraz je na európskych lídroch a rovnako aj Slovensku, aby sme to podporili (...). Pre nás sú akékoľvek teritoriálne ústupky rovnako problematické, iba ak sa na tom dohodnú spoločne pán prezident Putin a pán prezident Zelenskyj,“ podotkol. Ozrejmil tiež, že postoj Slovenska k 19. balíku protiruských sankcií bude závisieť od toho, či nepoškodí slovenské záujmy.
Korčok: Putin chce naďalej vojnu a zásadnú zmenu bezpečnostného usporiadania
Exminister zahraničných vecí a člen predsedníctva PS Ivan Korčok si myslí, že ruský prezident Vladimir Putin chce aj naďalej vojnu a zásadnú zmenu bezpečnostného usporiadania v Európe.
KDH: Mier na Ukrajine má byť založený na spravodlivosti, nie na konšpiráciách
Mier na Ukrajine má byť podľa opozičného Kresťanskodemokratického hnutia založený na spravodlivosti a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, nie na konšpiráciách.
Polícia hľadá nezvestného seniora
Pátranie vyhlásili v piatok 15. augusta.
Hasiči zasahujú pri požiari penziónu
Požiar sa z penziónu rozšíril aj na reštauračné zariadenie.