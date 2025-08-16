Polícia hľadá nezvestného seniora
Pátranie vyhlásili v piatok 15. augusta.
Košická polícia vyhlásila pátranie po nezvestnom 72-ročnom Ladislavovi Babiakovi. Informuje o tom na Facebooku Pátrací tím východ, podľa ktorého pátranie vyhlásili v piatok 15. augusta.
Nezvestný mal na sebe naposledy oblečené dlhé rifle, vzorovanú modrú košeľu a čierne botasky.
Foto: facebook.com/patranieV
"Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe oznámte na [telefónnom čísle] 158 alebo nám na [čísle] 0908368723, prípadne priamo do súkromnej správy," uviedol pátrací tím.
