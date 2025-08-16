  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 16.8.2025Meniny má Leonard
34°Bratislava

Hasiči zasahujú pri požiari penziónu

  • DNES - 14:34
  • Zázrivá
Hasiči zasahujú pri požiari penziónu

Predbežnú škodu vyšíslili na 800.000 eur.

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahujú pri požiari penziónu v obci Zázrivá v okrese Dolný Kubín. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti.

Predbežná škoda je podľa hasičov vyčíslená na 800.000 eur, v dôsledku požiaru zatiaľ nedošlo k žiadnemu zraneniu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia hľadá nezvestného seniora

Polícia hľadá nezvestného seniora

DNES - 14:37Domáce

Pátranie vyhlásili v piatok 15. augusta.

V sobotu platia výstrahy pred počasím. Aká bude teplota?

V sobotu platia výstrahy pred počasím. Aká bude teplota?

DNES - 12:06Domáce

SHMÚ vydal na sobotu výstrahy pred vysokou teplotou.

Pellegrini: Stretnutie Trumpa s Putinom vnímam ako zásadný krok k hľadaniu mieru

Pellegrini: Stretnutie Trumpa s Putinom vnímam ako zásadný krok k hľadaniu mieru

DNES - 12:02Domáce

Prezident Peter Pellegrini reagoval na piatkový samit na Aljaške.

Šutaj Eštok: Je dobré, že došlo k stretnutiu Trumpa s Putinom, aj keď bez dohody

Šutaj Eštok: Je dobré, že došlo k stretnutiu Trumpa s Putinom, aj keď bez dohody

DNES - 11:39Domáce

Minister vnútra zdôraznil, že aj keď sa samit skončil bez dohody, je dobré, že k stretnutiu došlo.

Vosveteit.sk
Android telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérieAndroid telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérie
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíšNeuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobileGoogle Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
DARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkovDARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkov
WhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovoryWhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovory
POZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebolPOZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebol
Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?
Keď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakalKeď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakal
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP