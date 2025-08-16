Hasiči zasahujú pri požiari penziónu
Predbežnú škodu vyšíslili na 800.000 eur.
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahujú pri požiari penziónu v obci Zázrivá v okrese Dolný Kubín. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti.
Predbežná škoda je podľa hasičov vyčíslená na 800.000 eur, v dôsledku požiaru zatiaľ nedošlo k žiadnemu zraneniu.
Polícia hľadá nezvestného seniora
Pátranie vyhlásili v piatok 15. augusta.
V sobotu platia výstrahy pred počasím. Aká bude teplota?
SHMÚ vydal na sobotu výstrahy pred vysokou teplotou.
Pellegrini: Stretnutie Trumpa s Putinom vnímam ako zásadný krok k hľadaniu mieru
Prezident Peter Pellegrini reagoval na piatkový samit na Aljaške.
Šutaj Eštok: Je dobré, že došlo k stretnutiu Trumpa s Putinom, aj keď bez dohody
Minister vnútra zdôraznil, že aj keď sa samit skončil bez dohody, je dobré, že k stretnutiu došlo.