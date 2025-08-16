  • Články
USA dali Kyjevu návrh, hovorí sa aj o NATO

  • DNES - 13:53
  • Washington/Kyjev,
USA dali Kyjevu návrh, hovorí sa aj o NATO

USA navrhli Ukrajine bezpečnostné záruky podobné zárukám NATO, ale bez vstupu krajiny do bloku, informovala v sobotu agentúra AFP, píše TASR.

Ako jednu z bezpečnostných záruk pre Ukrajinu navrhla americká strana záruku typu článku 5 Zmluvy o NATO, údajne dohodnutú s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedol pre AFP diplomatický zdroj po telefonáte medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym a európskymi lídrami.

Článok 5 Zmluvy o NATO hovorí o kolektívnej obrane. Stanovuje, že ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým zmluvným stranám v Európe alebo Severnej Amerike sa bude považovať za útok proti všetkým zmluvným stranám. V praxi to znamená, že ak je jedna krajina NATO napadnutá, ostatné krajiny sú povinné poskytnúť jej pomoc, vrátane použitia ozbrojenej sily, ak to považujú za potrebné. Článok 5 bol zatiaľ aktivovaný len raz, po teroristických útokoch 11. septembra v Spojených štátoch.

Zdroj: Info.sk, TASR
