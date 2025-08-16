USA dali Kyjevu návrh, hovorí sa aj o NATO
- Washington/Kyjev,
USA navrhli Ukrajine bezpečnostné záruky podobné zárukám NATO, ale bez vstupu krajiny do bloku, informovala v sobotu agentúra AFP, píše TASR.
Ako jednu z bezpečnostných záruk pre Ukrajinu navrhla americká strana záruku typu článku 5 Zmluvy o NATO, údajne dohodnutú s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedol pre AFP diplomatický zdroj po telefonáte medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym a európskymi lídrami.
Článok 5 Zmluvy o NATO hovorí o kolektívnej obrane. Stanovuje, že ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým zmluvným stranám v Európe alebo Severnej Amerike sa bude považovať za útok proti všetkým zmluvným stranám. V praxi to znamená, že ak je jedna krajina NATO napadnutá, ostatné krajiny sú povinné poskytnúť jej pomoc, vrátane použitia ozbrojenej sily, ak to považujú za potrebné. Článok 5 bol zatiaľ aktivovaný len raz, po teroristických útokoch 11. septembra v Spojených štátoch.
Starmer po Aljaške: Ďalším krokom musia byť diskusie s účasťou Zelenského
Britský premiér Keir Starmer v sobotu ocenil „úsilie“ prezidenta USA Donalda Trumpa, ktoré „nás približuje“ k ukončeniu vojny na Ukrajine.
Mier ešte pred Vianocami? Toto tvrdí americký senátor
Mier na Ukrajine je možný už pred Vianocami, vyhlásil americký republikánsky senátor Lindsey Graham v reakcii na summit prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.
Fico: Samit na Aljaške spustil štandardizáciu vzťahov medzi Ruskom a USA
Cesta podľa Roberta Fica nevedie cez „osočovanie“ ruského politického vedenia ani cez sankcie, ale cez konštruktívne rozhovory.
Trump vylúčil prímerie na Ukrajine
Americký prezident Donald Trump v sobotu vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhlásil, že vojnu ukončí iba priama mierová dohoda.