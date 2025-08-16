Starmer po Aljaške: Ďalším krokom musia byť diskusie s účasťou Zelenského
- DNES - 13:10
- Londýn
Britský premiér Keir Starmer v sobotu ocenil „úsilie“ prezidenta USA Donalda Trumpa, ktoré „nás približuje“ k ukončeniu vojny na Ukrajine.
Upozornil súčasne, že nasledujúcim krokom musia byť ďalšie diskusie s účasťou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informovala agentúra AFP.
Britský premiér vo vyhlásení zdôraznil, že o „ceste k mieru na Ukrajine sa nedá rozhodnúť“ bez Zelenského.
Agentúra DPA pripomenula, že Trump dúfal, že z rozhovorov na Aljaške vzíde mierová dohoda - s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa však rozišli bez konsenzu o tom, ako ukončiť vojnu na Ukrajine. Trump však trvá na tom, že na summite v Anchoragei sa dosiahol „veľký pokrok“, pričom je dohoda v „mnohých“ bodoch a „veľmi málo“ ich zostáva doriešiť.
Zelenskyj má v pondelok odletieť do Washingtonu, aby sa stretol s Trumpom, s cieľom pripraviť cestu k ďalším rozhovorom.
Republikánsky senátor Lindsey Graham v reakcii na summit na Aljaške pripustil, že ak sa uskutoční trojstranné stretnutie Trumpa, Putina a Zelenského, vojna na Ukrajine by sa mohla skončiť ešte pred Vianocami.
Graham na sociálnej sieti X uviedol, že najväčším úspechom stretnutia na Aljaške bolo Trumpovo vyhlásenie, že Putin s takýmto stretnutím súhlasil. „Ak sa toto stretnutie neuskutoční, myslím si, že prezident Trump sa môže postarať o to, aby to malo vážne následky pre Putina i tých, ktorí kupujú od neho ropu a plyn,“ pokračoval Graham.
Kremeľ však po stretnutí na Aljaške vyhlásil, že nedošlo k žiadnej dohode o trojstrannom summite.
K summitu na Aljaške a konzultáciám európskych lídrov, ktoré sa v nadväznosti konali, sa v sobotu vyjadril aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, pričom vyzval na udržiavanie „tlaku“ na Moskvu a pripomenul aj jej „sklon nedodržiavať svoje vlastné záväzky“.
Macron ubezpečil, že sa so svojimi kolegami zhodol v názore, že tento tlak je nutné „vyvíjať, kým bude pokračovať agresívna vojna (Ruska) a kým nebude uzavretý pevný a trvalý mier rešpektujúci práva Ukrajiny“.
Podľa Emmanuela Macrona „trvalý mier musia sprevádzať neochvejné bezpečnostné záruky“ - práve v tejto súvislosti spomenul, že Rusko často nedodržiava ani záväzky, ku ktorým sa zaviazalo z vlastnej vôle.
