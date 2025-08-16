Mier ešte pred Vianocami? Toto tvrdí americký senátor
- DNES - 12:43
- Washington
Mier na Ukrajine je možný už pred Vianocami, vyhlásil americký republikánsky senátor Lindsey Graham v reakcii na summit prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
„Ak sa uskutoční trojstranné stretnutie medzi prezidentom [Trumpom], [ukrajinským] prezidentom [Volodymyrom] Zelenským a Putinom, potom som opatrne optimistický, že táto vojna skončí ešte pred Vianocami,“ napísal Graham na sociálnej sieti X.
Graham povedal, že najväčším úspechom stretnutia na Aljaške bolo Trumpovo vyhlásenie, že Putin s takýmto stretnutím súhlasil. „Ak sa toto stretnutie neuskutoční, myslím si, že prezident Trump sa môže postarať o to, aby to malo vážne následky pre Putina i tých, ktorí kupujú od neho ropu a plyn,“ pokračoval Graham.
Kremeľ však po stretnutí na Aljaške vyhlásil, že nedošlo k žiadnej dohode o trojstrannom summite. „O takomto summite sa doteraz v rámci spoločného úsilia o vyriešenie konfliktu na Ukrajine nediskutovalo,“ povedal v sobotu v ruskej štátnej televízii Putinov poradca pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov. Dátum ďalšieho stretnutia Putina a Trumpa podľa neho tiež zatiaľ nie je známy. Dodal, že Putin pozval Trumpa do Moskvy počas spoločnej tlačovej konferencie po piatkovom summite v aljašskom meste Anchorage.
Počas približne trojhodinového stretnutia v piatok Putin a Trump diskutovali o možnom ukončení vojny na Ukrajine, ktorá trvá už štvrtý rok. Žiadne konkrétne výsledky ich stretnutia zatiaľ neboli oznámené. Prímerie požadované USA, Ukrajinou a európskymi krajinami taktiež nebolo dohodnuté. Putin a Trump oznámili, že sa uskutočnia ďalšie rozhovory, no nešpecifikovali dátum ani miesto ďalšieho stretnutia.
Starmer po Aljaške: Ďalším krokom musia byť diskusie s účasťou Zelenského
Britský premiér Keir Starmer v sobotu ocenil „úsilie“ prezidenta USA Donalda Trumpa, ktoré „nás približuje“ k ukončeniu vojny na Ukrajine.
Fico: Samit na Aljaške spustil štandardizáciu vzťahov medzi Ruskom a USA
Cesta podľa Roberta Fica nevedie cez „osočovanie“ ruského politického vedenia ani cez sankcie, ale cez konštruktívne rozhovory.
Trump vylúčil prímerie na Ukrajine
Americký prezident Donald Trump v sobotu vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhlásil, že vojnu ukončí iba priama mierová dohoda.
Orbán k summitu na Aljaške: Svet je dnes bezpečnejším miestom ako včera
Maďarský premiér sa pozitívne vyjadril k historickému stretnutiu.