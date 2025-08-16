V sobotu platia výstrahy pred počasím. Aká bude teplota?
SHMÚ vydal na sobotu výstrahy pred vysokou teplotou.
Na väčšine územia hrozia v sobotu vysoké teploty. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa, predbežne platia od 13.00 do 18.00 h na celom území s výnimkou niektorých okresov Žilinského a Prešovského kraja.
Meteorológovia očakávajú lokálne dosahovanie maximálnej teploty vzduchu až do 37 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danom ročnom období a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ upozornili.
SHMÚ spresnil, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy a chronicky chorí ľudia - najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími alebo mentálnymi ochoreniami či osoby s nadváhou. Odporúča dôsledne dodržiavať pitný režim, obmedziť fyzickú námahu a minimalizovať pobyt v exteriéri.
