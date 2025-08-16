Trump vylúčil prímerie na Ukrajine
- DNES - 12:00
- Washington
Americký prezident Donald Trump v sobotu vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhlásil, že vojnu ukončí iba priama mierová dohoda, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Všetci dospeli k záveru, že najlepším spôsobom, ako ukončiť hroznú vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou, je pristúpiť priamo k mierovej dohode, ktorá by ukončila vojnu, a nie len k dohode o prímerí, ktorá často neobstojí,“ uviedol Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Správu aktualizujeme.
Starmer po Aljaške: Ďalším krokom musia byť diskusie s účasťou Zelenského
Britský premiér Keir Starmer v sobotu ocenil „úsilie“ prezidenta USA Donalda Trumpa, ktoré „nás približuje“ k ukončeniu vojny na Ukrajine.
Mier ešte pred Vianocami? Toto tvrdí americký senátor
Mier na Ukrajine je možný už pred Vianocami, vyhlásil americký republikánsky senátor Lindsey Graham v reakcii na summit prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.
Fico: Samit na Aljaške spustil štandardizáciu vzťahov medzi Ruskom a USA
Cesta podľa Roberta Fica nevedie cez „osočovanie“ ruského politického vedenia ani cez sankcie, ale cez konštruktívne rozhovory.
Orbán k summitu na Aljaške: Svet je dnes bezpečnejším miestom ako včera
Maďarský premiér sa pozitívne vyjadril k historickému stretnutiu.