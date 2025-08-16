Orbán k summitu na Aljaške: Svet je dnes bezpečnejším miestom ako včera
- DNES - 11:41
- Budapešť
Maďarský premiér sa pozitívne vyjadril k historickému stretnutiu.
Svet je dnes bezpečnejším miestom ako včera, konštatoval v sobotu na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v reakcii na piatkový summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa servera hirado.hu maďarský premiér sa pozitívne vyjadril k historickému stretnutiu a vyjadril nádej, že by sa mohla začať nová éra vo vzťahu medzi oboma svetovými mocnosťami.
„Roky sme sledovali, ako dve najväčšie jadrové mocnosti rozbíjajú rámec svojej spolupráce a posielajú si navzájom odkazy. Tomu je teraz koniec. Svet je dnes bezpečnejším miestom ako včera,“ napísal premiér a dodal: „Nech nikdy nemáme horší víkend!“
Summit medzi Trumpom a Putinom sa konal v meste Anchorage na Aljaške. Očakávalo sa, že po rokovaniach v úzkom formáte, na ktorých sa okrem Trumpa a Putina zúčastnili aj šéfovia diplomacie USA a Ruska Marco Rubio a Sergej Lavrov, ako aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a Putinov zahraničnopolitický poradca Jurij Ušakov, sa uskutoční aj spoločný pracovný obed oboch delegácií. Ten bol však zrušený.
Po rokovaní, ktoré sa začalo 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ), neoznámili lídri USA a Ruska na spoločnej tlačovej konferencii žiadne podrobnosti o vzájomnej dohode. Prímerie v bojoch na Ukrajine, ktoré malo byť hlavným bodom summitu, nespomenul ani jeden z nich.
Britský premiér Keir Starmer v sobotu ocenil „úsilie“ prezidenta USA Donalda Trumpa, ktoré „nás približuje“ k ukončeniu vojny na Ukrajine.
Mier na Ukrajine je možný už pred Vianocami, vyhlásil americký republikánsky senátor Lindsey Graham v reakcii na summit prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.
Cesta podľa Roberta Fica nevedie cez „osočovanie“ ruského politického vedenia ani cez sankcie, ale cez konštruktívne rozhovory.
Americký prezident Donald Trump v sobotu vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhlásil, že vojnu ukončí iba priama mierová dohoda.