Šutaj Eštok: Je dobré, že došlo k stretnutiu Trumpa s Putinom, aj keď bez dohody

  • DNES - 11:39
  • Bratislava
Minister vnútra zdôraznil, že aj keď sa samit skončil bez dohody, je dobré, že k stretnutiu došlo.

Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ukázalo, že sa otvárajú možnosti na ukončenie vojny. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Obaja prezidenti dali najavo, že vojna na Ukrajine je geopolitickou záležitosťou. Preto je dôležité, že sa prezidenti dvoch svetových veľmocí stretli a že ich stretnutie prebehlo v dobrej atmosfére. Samit dal svetu dôležité odkazy,“ podotkol minister vnútra.

Šutaj Eštok zároveň pripomenul, že jeden samit nemohol ukončiť vojnu na Ukrajine. „Vždy je však lepšie rokovať, komunikovať a rozprávať sa, ako bojovať a zabíjať sa, preto je dôležité, že k samitu na Aljaške došlo,“ dodal.

Na Aljaške sa v piatok (15. 8.) stretli americký prezident Trump a ruský prezident Putin, témou rokovania mala byť vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Trump o výsledkoch rokovania informoval v sobotu prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského a lídrov NATO.

Zdroj: Info.sk, TASR
