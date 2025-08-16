  • Články
Anomália v Slovenskom raji: Niektoré lokality čelia náporu, inde turistov nestretnete

  • DNES - 10:33
  • Spišská Nová Ves
Národný park odporúča návštevníkom overiť si aktuálnu situáciu pred vstupom.

Lokality Slovenského raja ako roklina Suchá Belá, kaňon Prielom Hornádu, Tomášovský výhľad, Dobšinská ľadová jaskyňa a v slnečných dňoch Dedinky a priehrada Palcmanská Maša čelia v určitých časoch vysokému náporu návštevníkov. Na zvyšku územia národného parku (NP) sa však sezóna a návštevnosť vyvíjajú skôr podpriemerne. Na sociálnej sieti o tom informuje NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi.

Na túru do rokliny Suchá Belá je najmä počas slnečných víkendov a dní pracovného voľna ideálne vyraziť v skorých ranných hodinách, prípadne neskôr popoludní - s návratom do hodiny pred zotmením. Najväčší počet turistov sa tu koncentruje v čase okolo 11.00 h,“ uvádza.

Návštevníkom pred nástupom do rokliny odporúča overiť si v Informačnom centre na Podlesku alebo v Turistickom informačnom centre v Hrabušiciach aktuálnu situáciu v rokline. „Slúžia na to obrazovky so zábermi zo živej kamery umiestnenej v problémovej lokalite pri Misových vodopádoch. Súčasťou obrazovky je semafor, ktorý farbami zjednodušene informuje o množstve turistov a priechodnosti rokliny,“ spresňuje NP s tým, že zelená znamená bez zdržania, oranžová päť až 30 minút a červená viac než 30-minútové zdržanie. Zábery zo živej kamery a semafor možno každý deň od 7.00 do 17.00 h sledovať aj online na webe Správy NP Slovenský raj.

NP SLOVENSKÝ RAJ - PREPLNENÝ, ALEBO POLOPRÁZDNY? "Leto plné protikladov". Tak by sa dal v skratke zhrnúť prehľad...

Uverejnil používateľ Národný park Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Štvrtok 14. augusta 2025

Ak je v Suchej Belej plno a turisti sa chcú vyhnúť čakaniu, pripomína možnosť využiť Turistický vláčik Podlesáčik, ktorý počas leta zabezpečuje zážitkovú prepravu medzi obcou Hrabušice a strediskami Podlesok a Hrabušice - Píla. Z Píly možno následne vyraziť do roklín Piecky a Veľký Sokol. Tieto lokality spolu s Veľkým a Malým Kyseľom, ako aj tiesňavou Sokolia dolina, odporúča návštevníkom, ktorí chcú mať na túre pokoj a súkromie v akomkoľvek čase.

Slovenský raj má najhustejšiu sieť turistických trás na Slovensku, možností a cieľov zaujímavej túry bez ‚tlačenice‘ je naozaj mnoho,“ dodáva s tým, že pri plánovaní náhradnej trasy výletu poradia aj pracovníci infocentra na Podlesku.

Zdroj: Info.sk, TASR
