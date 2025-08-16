Anomália v Slovenskom raji: Niektoré lokality čelia náporu, inde turistov nestretnete
Národný park odporúča návštevníkom overiť si aktuálnu situáciu pred vstupom.
Lokality Slovenského raja ako roklina Suchá Belá, kaňon Prielom Hornádu, Tomášovský výhľad, Dobšinská ľadová jaskyňa a v slnečných dňoch Dedinky a priehrada Palcmanská Maša čelia v určitých časoch vysokému náporu návštevníkov. Na zvyšku územia národného parku (NP) sa však sezóna a návštevnosť vyvíjajú skôr podpriemerne. Na sociálnej sieti o tom informuje NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi.
„Na túru do rokliny Suchá Belá je najmä počas slnečných víkendov a dní pracovného voľna ideálne vyraziť v skorých ranných hodinách, prípadne neskôr popoludní - s návratom do hodiny pred zotmením. Najväčší počet turistov sa tu koncentruje v čase okolo 11.00 h,“ uvádza.
Návštevníkom pred nástupom do rokliny odporúča overiť si v Informačnom centre na Podlesku alebo v Turistickom informačnom centre v Hrabušiciach aktuálnu situáciu v rokline. „Slúžia na to obrazovky so zábermi zo živej kamery umiestnenej v problémovej lokalite pri Misových vodopádoch. Súčasťou obrazovky je semafor, ktorý farbami zjednodušene informuje o množstve turistov a priechodnosti rokliny,“ spresňuje NP s tým, že zelená znamená bez zdržania, oranžová päť až 30 minút a červená viac než 30-minútové zdržanie. Zábery zo živej kamery a semafor možno každý deň od 7.00 do 17.00 h sledovať aj online na webe Správy NP Slovenský raj.
NP SLOVENSKÝ RAJ - PREPLNENÝ, ALEBO POLOPRÁZDNY? "Leto plné protikladov".
Ak je v Suchej Belej plno a turisti sa chcú vyhnúť čakaniu, pripomína možnosť využiť Turistický vláčik Podlesáčik, ktorý počas leta zabezpečuje zážitkovú prepravu medzi obcou Hrabušice a strediskami Podlesok a Hrabušice - Píla. Z Píly možno následne vyraziť do roklín Piecky a Veľký Sokol. Tieto lokality spolu s Veľkým a Malým Kyseľom, ako aj tiesňavou Sokolia dolina, odporúča návštevníkom, ktorí chcú mať na túre pokoj a súkromie v akomkoľvek čase.
„Slovenský raj má najhustejšiu sieť turistických trás na Slovensku, možností a cieľov zaujímavej túry bez ‚tlačenice‘ je naozaj mnoho,“ dodáva s tým, že pri plánovaní náhradnej trasy výletu poradia aj pracovníci infocentra na Podlesku.
