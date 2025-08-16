Zelenskyj odcestuje do USA
- DNES - 10:03
- Kyjev
Zelenskyj má v USA rokovať s Trumpom.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že v pondelok odcestuje do Washingtonu, aby s prezidentom USA Donaldom Trumpom prerokoval „ukončenie zabíjania a vojny“ na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Zelenskyj to uviedol v sobotu po telefonáte s Trumpom, počas ktorého ho americký prezident informoval o „hlavných bodoch“ svojich rozhovorov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa konali na Aljaške.
Trump: Teraz je na Zelenskom, aby zaistil dohodu
Prezident USA Donald Trump v noci na sobotu vyhlásil, že teraz je na ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom, aby nadviazal na aljašský summit medzi americkým lídrom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom a zabezpečil dohodu o ukončení tri roky trvajúcej ruskej invázie. TASR informuje podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.
„Teraz je naozaj na prezidentovi Zelenskom, aby to dotiahol do konca. A povedal by som, že aj európske krajiny sa musia trochu zapojiť, ale je to na prezidentovi Zelenskom,“ povedal Trump pre Fox News po summite s tým, že stretnutie s Trumpom v Anchorage hodnotí „desiatimi z desiatich“.
Sean Hannity z Fox News sa Trumpa opýtal, aká je jeho rada ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Odpovedal: „Uzavrite dohodu, musíte uzavrieť dohodu.“
„Rusko je veľmi veľká mocnosť a oni nie sú,“ podotkol Trump.
Správu aktualizujeme.
