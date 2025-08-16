  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 16.8.2025Meniny má Leonard
27°Bratislava

Zelenskyj odcestuje do USA

  • DNES - 10:03
  • Kyjev
Zelenskyj odcestuje do USA

Zelenskyj má v USA rokovať s Trumpom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že v pondelok odcestuje do Washingtonu, aby s prezidentom USA Donaldom Trumpom prerokoval „ukončenie zabíjania a vojny“ na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Zelenskyj to uviedol v sobotu po telefonáte s Trumpom, počas ktorého ho americký prezident informoval o „hlavných bodoch“ svojich rozhovorov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa konali na Aljaške.

Trump: Teraz je na Zelenskom, aby zaistil dohodu

Prezident USA Donald Trump v noci na sobotu vyhlásil, že teraz je na ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom, aby nadviazal na aljašský summit medzi americkým lídrom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom a zabezpečil dohodu o ukončení tri roky trvajúcej ruskej invázie. TASR informuje podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.

„Teraz je naozaj na prezidentovi Zelenskom, aby to dotiahol do konca. A povedal by som, že aj európske krajiny sa musia trochu zapojiť, ale je to na prezidentovi Zelenskom,“ povedal Trump pre Fox News po summite s tým, že stretnutie s Trumpom v Anchorage hodnotí „desiatimi z desiatich“.

Sean Hannity z Fox News sa Trumpa opýtal, aká je jeho rada ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Odpovedal: „Uzavrite dohodu, musíte uzavrieť dohodu.“

„Rusko je veľmi veľká mocnosť a oni nie sú,“ podotkol Trump.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump mal dlhý telefonát so Zelenským

Trump mal dlhý telefonát so Zelenským

DNES - 9:00Zahraničné

Americký prezident sa rozpráva aj s lídrami NATO.

Rusko a Ukrajina podnikali dronové útoky aj počas summitu Trump-Putin

Rusko a Ukrajina podnikali dronové útoky aj počas summitu Trump-Putin

DNES - 8:40Zahraničné

Ruská armáda v noci na sobotu vypustila do útokov na ciele na Ukrajine 85 dronov typu Šáhid a návnadových dronov a jednu balistickú raketu Iskander-M.

Putin pred odletom z Aljašky položil kvety na hroby sovietskych pilotov

Putin pred odletom z Aljašky položil kvety na hroby sovietskych pilotov

DNES - 7:58Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin pred odchodom zo summitu v americkom štáte Aljaška navštívil hroby sovietskych vojakov v meste Anchorage.

Melania Trumpová napísala Putinovi list

Melania Trumpová napísala Putinovi list

DNES - 7:17Zahraničné

Americký prezident Donald Trump odovzdal počas piatkového summitu v Anchorage na Aljaške do rúk ruského prezidenta Vladimira Putina list od svojej manželky Melanie.

Vosveteit.sk
Android telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérieAndroid telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérie
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíšNeuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobileGoogle Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
DARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkovDARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkov
WhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovoryWhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovory
POZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebolPOZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebol
Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?
Keď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakalKeď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakal
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP