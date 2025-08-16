  • Články
Rusko a Ukrajina podnikali dronové útoky aj počas summitu Trump-Putin

  • DNES - 8:40
  • Kyjev
Rusko a Ukrajina podnikali dronové útoky aj počas summitu Trump-Putin

Ruská armáda v noci na sobotu vypustila do útokov na ciele na Ukrajine 85 dronov typu Šáhid a návnadových dronov a jednu balistickú raketu Iskander-M.

Tieto útoky sa odohrali v čase, keď sa v americkom štáte Aljaška konala schôdzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom venovaná aj situácii na Ukrajine. Správu o tom priniesla agentúra AFP, píše TASR.

Ukrajinské vzdušné sily špecifikovali, že ruské drony a raketa mierili na frontové oblasti v Doneckej, Sumskej, Černihivskej a Dnepropetrovskej oblasti na severe, východe a juhovýchode Ukrajiny.

Ukrajinské jednotky protivzdušnej obrany tvrdia, že počas noci zostrelili a vyradili z boja 61 kamikadze dronov a ich rôzne návnadové verzie.

Ruský generálny štáb uviedol, že zachytil a zničil 29 ukrajinských dronov letiacich nad ruskými regiónmi, vrátane desiatich nad Rostovskou oblasťou a deviatich nad Stavropoľským krajom.

Zdroj: Info.sk, TASR
